Ex-Miss België Celine Van Ouytsel stelt haar vriendje voor: “We voelen ons goed bij elkaar”

Yorkshire Terriër Ralph was lange tijd de enige grote liefde in haar leven, maar sinds kort moet het hondje van Celine Van Ouytsel dat plekje delen. Met tandarts Andreas, meerbepaald. “We hebben mekaar enkele jaren geleden leren kennen, op kerstmis”, vertelt Celine. “Sinds dat moment zijn we vrienden, maar een tijdje terug sloeg de vonk echt over. Wanneer dat precies gebeurde? Dat houden we liever voor onszelf, ‘t mag ietwat mysterieus blijven. (knipoogt) Laten we het erop houden dat onze relatie nog pril is. We willen de tijd nemen om uit te zoeken waar dit naartoe gaat, maar voelen ons wel goed bij elkaar.”