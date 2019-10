Ex-Miss België Angeline Flor Pua maakt kans om Miss Universe te worden: “Haar verhaal is zó bijzonder” JOBG

11 oktober 2019

15u24 1 Showbizz Angeline Flor Pua (24) gaf haar kroontje door aan Elena Castro Suarez (19), Miss België 2019. Maar nu heeft ze die (tijdelijk) terug zelf nodig. De pilote gaat ons land vertegenwoordigen op Miss Universe 2019. Voor het eerst in de geschiedenis van Miss België doet een vorige Miss mee. “Ze is het beste paard in onze stal voor deze verkiezing”, aldus het Miss België-comité.

Het klinkt een beetje raar: de vorige Miss België die naar de verkiezing van Miss Universe 2019 wordt gestuurd. Waarom niet de huidige, Elena Castro Suarez? “Elena vertrekt eind november naar Londen voor de verkiezing van Miss World 2019, die op 14 december plaatsvindt. Die twee verkiezingen zijn praktisch niet te combineren”, zegt Darline Devos van het Miss België-comité. “Vroeger deden we dat wel. Maar sinds enkele jaren sturen we Miss België naar Miss World en kiezen we voor Miss Universe een andere Miss. Meestal sturen we een eredame, zoals Zoë Brunet (eerste eredame 2018, red.) vorig jaar. Maar we stellen ieder jaar die vraag ook aan de vorige Miss België, nu was dat Angeline.”

Tot nu ging geen enkele ex-Miss België in op die vraag. Maar Angeline Flor Pua zat er blijkbaar wel op te wachten. “Ze vond het heel jammer dat ze niet tijdens haar Miss België-jaar naar Miss Universe kon gaan. Nu krijgt ze die kans dus wel”, aldus Darline. “Maar los daarvan is Angeline ook gewoon het beste paard in onze stal voor deze verkiezing. Haar verhaal is bijzonder: ze heeft haar diploma van pilote behaald, is de eerste Aziatische Miss die met racisme moest afrekenen, ze was erbij tijdens de aanslag in Zaventem en ze spreekt bijzonder goed Engels. Bovendien heeft ze Filipijnse roots. De huidige Miss Universe 2018 is een Filipijnse, waardoor we denken dat de verkiezing wel eens op de Filipijnen kan plaatsvinden. Angeline is de perfecte kandidate, dus.”

Wanneer en waar Miss Universe 2019 verkozen wordt, zal pas later dit jaar bekend gemaakt worden.