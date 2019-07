Exclusief voor abonnees Ex-Miss België Alizée Poulicek start als schoonheidsspecialiste: “Mijn vriend is fier, maar verwacht wel op tijd zijn eten” VVDW

04 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Als mama van drie jongetjes heeft ex-Miss België Alizée Poulicek (32) de handen meer dan vol. Ze zet haar modellencarrière nu op een lager pitje om meer bij haar gezin te zijn én tijd te kunnen investeren in haar gloednieuwe schoonheidssalon. Dat vertelt ze in een interview met Story.

Na drie zwangerschappen en enkele miskramen ziet Alizée Poulicek er nog steeds even stralend en strak uit als toen ze in 2008 het kroontje van Miss België kreeg. De ex-Miss geeft wel ruiterlijk toe dat ze moeder natuur van tijd tot tijd een handje helpt. Tien jaar geleden liet ze al een borstvergroting uitvoeren en ging ze van een A- naar een B-cup. En zoals bijna elke vrouw greep zij ook al eens naar anti-cellulitebehandelingen. Ook haar gezicht werd onder handen genomen: zowel haar wenkbrauwen als haar lippen zijn getatoeëerd. Vanuit haar persoonlijke ervaringen kwam de interesse en de goesting om zelf een schoonheidssalon te openen, wat ze recent ook deed. “Boven mijn appartement in Niel heb ik The ­Beauty Clinic opgestart. Je kan er terecht voor permanente make-up, afslankingsmethodes en anti-agingbehandelingen”, vertelt een trotse Alizée.

