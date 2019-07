Ex-Miss België Alizée Poulicek getuigt over de zware financiële straf van haar partner: “Dit is onaanvaardbaar” VVDW

02 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Eind 2017, meer dan 16 jaar na zijn veroordeling voor een btw-carrousel is de Antwerpse zakenman Filip Meert (48) burgerlijk veroordeeld om 6,3 miljoen euro aan ontdoken belastingen te betalen. De claim liep toen op tot een slordige 13 miljoen euro. “Intussen is de boete opgelopen tot 15 à 16 miljoen euro, door de dagelijkse intresten”, vertelt Filips partner en ex-Miss België Alizée Poulicek in een interview met Story.

In 2001 werd Filip Meert veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn betrokkenheid in een btw-carrousel met gsm’s, nadat hij nota bene zélf naar de fiscus gestapt was omdat hij twijfelde aan de goede trouw van zijn handelspartners. De zakenman heeft zijn straf volledig uitgezeten, maar is altijd zijn onschuld blijven uitschreeuwen. “Filip heeft een oneerlijk proces gekregen”, aldus Alizée in Story. “Hij heeft al vier jaar in de cel gezeten. Een financiële straf is echt onaanvaardbaar. Gelukkig werd dankzij de hervorming van justitie door minister Geens een commissie voor gerechtelijke dwalingen in het leven geroepen, waardoor Filips zaak binnenkort opnieuw kan voorkomen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt in België. En hopelijk levert het iets op, want heel die zaak maakt ons leven kapot. Filip kan niets opbouwen. Hij mag geen eigen zaak hebben en niet samenwonen.”