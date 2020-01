Ex-Miss Belgian Beauty Zsofi Horvath vertelt over miskraam: “In ons hoofd waren we al met z'n drietjes” SDE

27 januari 2020

08u04

Bron: Belga 0 Showbizz Voormalig Miss Belgian Beauty Zsofi Horvath (39) heeft aan Belga een getuigenis gegeven over haar zwangerschapsverlies. Dat deed ze in het kader van een studie van de KU Leuven en het Imperial College over miskramen in de eerste weken van de zwangerschap.

Onderzoekers van de KU Leuven en het Imperial College Londen onderzochten miskramen in de eerste weken van de zwangerschap, en ontdekten dat een miskraam een erg traumatische ervaring is die nog lang kan nazinderen. Daar kan ook voormalig Miss Belgian Beauty Zsofi Horvath van meepraten. Zij kreeg bij haar eerste zwangerschap te maken met pril zwangerschapsverlies, en dat was een zware periode, getuigt ze. “De buitenwereld was nog niet op de hoogte, maar in het hoofd van mijn echtgenoot en mezelf waren we al met z’n drietjes”, klinkt het. “De dag dat we het slechte nieuws te horen kregen, staat in mijn geheugen gegrift alsof het gisteren was. Het was een ongekend verlies waarmee we plots geconfronteerd werden.” Het koppel maakte het rouwproces door zonder externe hulp, maar die zou zeker wel welkom zijn geweest. “Ik ben ervan overtuigd dat de juiste professionele zorg en begeleiding die ouders kunnen krijgen bij thuiskomst uit het ziekenhuis, het leed veel draaglijker maakt”, aldus nog Horvath.

In Vlaanderen lanceert het Kinderwens ExpertiseNetwerk nu een zorgproject voor ouders met een prille miskraam. Dat zal via de kinderwenshuizen aan de ouders worden aangeboden. Via een vragenlijst en een individueel gesprek wordt er nagegaan waar ze nood aan hebben bij de verwerking: individuele begeleiding, een groepsprogramma in een kinderwenshuis of meer gespecialiseerde hulp.