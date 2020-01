Ex-Miss Belgian Beauty Eveline Hoste flink vermagerd: “Ik pas opnieuw in m’n trouwjurk!” MV

15 januari 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Eveline Hoste (38), Miss Belgian Beauty 2001 en de vrouw van ex-profvoetballer Bjorn De Wilde (40), is in korte tijd zo vermagerd dat ze haast onherkenbaar is. “Sommige mensen herkennen mij niet meer”, vertelt ze in TV Familie.

Hoeveel kilo’s ben je kwijt?

(trots) Veertien.

Dat kan tellen! Was er een speciale aanleiding waardoor jij dacht: “En nu is ‘t genoeg geweest, ik ga vermageren”?

Een directe aanleiding... Ik vond al een tijdje dat het beter zou zijn om gezonder te eten en wat tijd in mezelf te investeren. Ik voelde dat mijn conditie stilaan te wensen overliet. En ik was niet meer tevreden als ik in de spiegel keek. Ik woog simpelweg wat te veel.

En dus...

... dus ben ik meer regelmaat in m’n leven en voeding gaan steken. En ik ben beginnen sporten. Weet je wat het ook is? Ik wil m’n kinderen (Hélène-Victoire en Nio-Lloyd, nvdr) op een zo gezond mogelijke manier opvoeden. Maar dan moet je als vader en moeder natuurlijk het goede voorbeeld geven. Mijn man was altijd al gedisciplineerd bezig, maar ik kon wel wat beter, vond ik.

En dus ging je bij je man te rade? Bjorn is personal trainer.

Da’s inderdaad wel handig, ja. (lachje) Hij heeft mij al het nodige trainingsadvies gegeven. Maar uiteindelijk... Wat je eet en drinkt blijft het belangrijkste. En daarvoor heeft Bjorn me doorverwezen naar een voedingsdeskundige. Die stelde voor mij een voedingsschema op voor twaalf weken. Eerst puur om af te vallen, toegespitst op vetverbranding dus. Wat betekende: zo weinig mogelijk koolhydraten opnemen. Om de drie uur moest ik een kleine maaltijd nuttigen.

(Lees verder onder de foto.)

Was dat lastig?

Ik moest op m’n smartphone de wekker zetten, zodat ik geen maaltijdjes zou overslaan. Dat waren dan echt kleine dingetjes. Met kip, vis of vlees, in combinatie met groenten. Aangevuld met proteïneshakes.

Dat heb je dus twaalf weken volgehouden. En daarna?

Dan hebben we de shakes vervangen door maaltijden en mocht ik opnieuw koolhydraten beginnen te eten. De ene week fruit, de andere week onbeperkt groenten. Een fase van negen weken die dagelijks werd gemonitord en bijgestuurd door de voedingsdeskundige.

En na die negen weken?

Vanaf dan moest ik het op eigen houtje volhouden. En dat doe ik nog altijd. Ik zou het een jaar of zelfs langer moeten doen. Dat gaat me voorlopig heel goed af. En ik ben toch al vier maanden bezig. Ik moet zeggen: ik eet nu veel bewuster dan voordien. Ik denk echt na bij wat ik in m’n mond stop, en dat is goed.

Je zal toch ook wel eens zondigen, of niet?

Mja, soms. Een stuk pizza of frietjes, af en toe kan dat geen kwaad.

(Lees verder onder de foto.)

En Bjorn doet jou zweten in de fitness?

(brede glimlach) Ik doe mijn best, zeker en vast! Want zo’n dieet combineer je best met meer bewegen om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen. Twee keer in de week ga ik met Bjorn sporten, en ook nog een keer in m’n eentje. Vooral krachtoefeningen en conditietraining. En ja, ook daardoor voel ik me een stuk beter en gezonder. Ik slaap ook beter, en als ik ‘s morgens opsta voel ik me zo fris als een hoentje.

En Bjorn vindt het super dat zijn vrouw er zo knap uitziet?

Oh, Bjorn heeft mij altijd al laten voelen dat hij me mooi vindt en graag ziet. Hij houdt van mij zoals ik ben, en ik zie hem ook graag zoals hij is. Ik heb dit ook niet voor hém gedaan. ‘t Is puur voor mezelf. Bjorn is nu vooral blij voor mij, omdat ik weer goed in m’n vel zit. En... ik pas opnieuw in mijn trouwjurk.

Goed zo! Je bent dus weer zo slank als twaalf jaar geleden.

Ja! Ik heb m’n bruidsjurk laatst nog eens aangetrokken om te zien wat dat zou geven. En voilà! Ik moet zeggen: ik voelde me trots op mezelf toen ik mijn trouwkleed aan had en in de spiegel keek. Hij past perfect.

Terecht dat je trots bent.

Dank je. Het is niet belangrijk hoeveel kilo’s je afvalt, maar wél dat je je een stuk beter voelt. ‘t Is ook prettig als je merkt dat álle kleren je beter passen en beter staan. Ik ben dus al wel wat gaan shoppen! (lachje)

Je let er toch op dat je niet té veel meer afvalt?

Ja, hoor. ‘t Is echt niet de bedoeling om nog veel magerder te worden. Ik wil nu gewoon m’n gewicht behouden. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Al hebben sommige vriendinnen zich wel al zorgen gemaakt omdat ik zo ben afgevallen.

Dat is een beetje logisch, niet?

Waarschijnlijk wel. ‘Ge zijt toch niet ziek, hé?’, vroeg iemand me bezorgd. Omdat ik zo snél kilo’s kwijtspeelde. Nee, ik ben dus helemaal niet ziek! Maar wees gerust, ik ga dus zeker niet voor de uitgemergelde look. Nee zeg, dat wil ik niet en ‘t is ook gewoonweg ongezond. Trouwens, ik zie er nu toch niet ongezond uit, hé?

Helemaal niet, integendeel.

Voilà. De veertien kilo’s die ik kwijt ben, dat was ook door de diëtist vooropgesteld. Ja, ik ben mooi op schema, om het zo te zeggen. En ik ben daar heel gelukkig mee.