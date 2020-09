Ex-Miss Angeline Flor Pua heeft het financieel moeilijk: “Ik zat al aan mijn spaarcenten” MV

11 september 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Nadat ze ruim een halfjaar in lockdown zat op de Filipijnen, is voormalig Miss België Angeline Flor Pua (25) terug in ons land. Haar jobkansen - Angeline is piloot - waren daar een pak groter dan hier, omdat er veel meer luchtvaartmaatschappijen zijn. Heel even leek het er ook op dat Angeline er haar droomjob te pakken had.



“De eigenaar van een privéluchtvaartmaatschappij wilde mijn opleiding zelfs sponsoren”, zegt ze. “In ruil zou ik de komende jaren voor hem werken.” Maar die deal kon niet doorgaan door de coronacrisis.

Heel jammer.

Zeker. Maar ja, de Filipijnen zitten nog steeds in lockdown. Het ziet het er dan ook niet naar uit dat er snel nog iets uit de bus zal komen. Ik zat tijdens m’n verblijf daar al aan m’n spaarcenten. Vandaar dat ik besloot om naar België terug te keren. Maar ik kom uit een rode zone, dus...

Moet je hier in quarantaine.

Voilà. En ik moest hier ook al een coronatest laten doen. Gelukkig was die negatief. Maar ik moet dus twee weken binnenblijven. Daarna ga ik meteen op zoek naar een job! Het liefst uiteraard in de luchtvaart. Maar ik moet realistisch zijn. Er is quasi geen werk hier voor piloten.

Wat zou je dan willen doen?

Goh, ik zou misschien geld kunnen verdienen als promotor van beauty en lifestyle, als influencer via de sociale media of als uithangbord. Maar veel bedrijven hebben daar door corona geen budget meer voor. Wie weet opent m’n titel van Miss België deuren... Ik zal sowieso iets moeten zoeken, anders haal ik het financieel gewoon niet. Ik verblijf momenteel in een leuke airbnb in Antwerpen, maar ik verhuis binnenkort naar West-Vlaanderen.

Toch ook een lichtpuntje: je ouders zullen blij zijn dat je terug thuis bent.

Absoluut! En ik ook, hoor. Want ik heb m’n familie en vrienden hier erg gemist. Na m’n quarantaine wil ik eerst met hen wat tijd inhalen.

