Ex-minnares van Wayne Rooney daagt zijn vrouw uit KD

21u33 0 Showbizz Laura Simpson, de partygirl met wie Wayne Rooney deze zomer zijn zwangere vrouw Coleen bedroog, blijft zich vrolijk maken over haar liefdesrivale.

Photo News Wayne en Coleen geven hun huwelijk een nieuwe kans.

Ze richtte al een site op voor vrouwen die met getrouwde mannen willen daten. En nu gaat ze nog een stapje verder. Laura postte op haar Instagrampagina een foto van het kerstcadeautje dat ze van haar vrienden kreeg: een boek met de titel 'How To Be a Footballers' Wife'. Een venijnige steek naar Coleen.

Coleen heeft haar overspelige echtgenoot (nog maar eens) vergeven en geeft hun huwelijk een nieuwe kans. Dat liet ze enkele weken geleden weten via een lange post op Facebook. Laura noemde het "pure aandachtszoekerij".

Huwelijksgeloften

Wayne en Coleen zijn al samen sinds hun tienerjaren. Ze trouwden in 2008. Het koppel heeft drie zonen, Kai (8), Klay (4) en Kit (22 maanden), en begin volgend jaar wordt hun vierde kind geboren.

Volgens de Britse krant 'The Sun' zouden Wayne en Coleen van plan zijn hun huwelijksgeloften volgend jaar te hernieuwen op Barbados, waar ze een buitenverblijf hebben.

Photo News Laura Simpson

What a great Secret Santa present 😂😂😂😂😂 #secretsantabanta pic.twitter.com/QncmWfsg53 Laura Simpson(@ LSimps10) link