Ex-medewerker van R. Kelly getuigt tegen de zanger: “De meisjes mochten hun kamer niet uit”

BEKENDE VIERVOE­TERS. Niels Destadsba­der over zijn grote liefde Nona: “Als een toekomsti­ge partner niets met honden heeft, dan is dat een breekpunt”

6:00 Niels Destadsbader heeft z’n naam alvast niet gestolen, want hij schrijft z’n liedjes altijd in bad. En bij elke goed geschreven zin geeft hij zichzelf wat warm water bij als motivatie. Dit en andere speciale gewoontes van Niels hoor je deze week tijdens een gesprek met Laurence Van Tongerloo. Teksten schrijven is zijn manier om emoties te verwerken. Volgens Niels kan je ‘vrijgezel’ en ‘vrijgezel’ zijn. Het verschil daartussen legt hij uit in het gesprek. Maar een toekomstige partner moet wel zijn hond Nona erbij nemen: “Ooit kwam er een toffe vrouw bij me langs, maar ze had het niet met beesten. Ze was nochtans heel knap, maar ze moest weer weg.”