Ex-manager van R. Kelly doet straffe getuigenis: “Ik kocht ambtenaar om zodat hij met Aaliyah kon trouwen”

Steeds meer voormalige medewerkers keren zich tegen R. Kelly (54). Afgelopen vrijdag deed een ex-assistent van de zanger al een boekje open over zijn daden en nu heeft ook Demetrius Smith (65), een voormalige manager van Kelly, zijn verhaal gedaan in de rechtbank. Tijdens een hoorzitting bekende hij dat hij een ambtenaar had omgekocht zodat R. Kelly met de 15-jarige zangeres Aaliyah kan trouwen.

Aanvankelijk was Demetrius Smith helemaal niet van plan om te getuigen. Samen met zijn advocaat weigerde hij verschillende keren om ook maar iets te zeggen over de zaak. Uiteindelijk gaf hij dan toch toe, maar dan wel op één voorwaarde: hij zou niet vervolgd kunnen worden voor zijn uitspraken tijdens de hoorzitting.

In de rechtbank vertelde Smith onder meer dat hij aanwezig was op de dag dat R.Kelly en Aaliyah in het huwelijksbootje gestapt zijn. Hij getuigde dat hij samen met een reeks andere medewerkers alles op alles gezet heeft om het huwelijk tussen de twee tot stand de brengen. Een verbinding waar destijds veel rond te doen was. Toen de artiesten elkaar het jawoord gaven in 1994 was R. Kelly al 27 jaar oud. De zangeres Aaliyah was er amper 15.

Wederzijdse toestemming

Volgens zijn voormalige manager wilde R. Kelly met Aaliyah trouwen om zichzelf te beschermen. Advocaten van de Amerikaanse zanger waren er echter snel bij om de getuigenis van Smith tegen te spreken. Volgens het juridische team van de zanger was er sprake van wederzijdse toestemming..

Een foto van Aaliyah tijdens de MTV Movie Awards in 2001.

Waarom had de zanger nu precies bescherming nodig? Tijdens een optreden kreeg R. Kelly te horen dat Aaliyah wellicht in verwachting was en dat terwijl ze amper vijftien jaar was. Als de zangeres effectief zwanger bleek te zijn, was de kans groot dat R. Kelly als gevolg de cel in moest.

Als gevolg gaven R. Kelly en Aaliyah elkaar het jawoord. Om dat mogelijk te kunnen maken, heeft de ex-manager ven de Amerikaanse zanger een ambtenaar gekocht. De vrouw in kwestie kreeg vervolgens de opdracht om een nieuwe identiteitskaart te maken voor Aaliyah. Cruciaal was dat haar geboortedatum nergens op te zien was. “Ik heb de ambtenaar een voorstel gedaan en ze heeft het geld aangenomen. Ik heb haar 500 dollar gegeven”, aldus Smith.

Lang waren R. Kelly en Aaliyah wel niet getrouwd. Een jaar later, toen de familie van Aaliyah het nieuws van hun huwelijk te horen kreeg, hebben ze de verbintenis tussen de twee ongedaan gemaakt.

