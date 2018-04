Ex-manager overleden Avicii deelt hartverscheurende boodschap EVDB

21 april 2018

18u11 0 Showbizz Ash Pournouri, de oud-manager van Avicii, heeft een bericht gedeeld via Instagram waarin hij zijn gevoelens uitdrukt. Tim Bergling, de echte naam van de Zweedse DJ, (28) overleed op vrijdag 20 april.

Berichten van shock en verdriet blijven verschijnen naar aanleiding van de ongelukkige dood van de Zweedse superster Avicii. Zijn vroegere manager Ash Pournouri deelde via Instagram een hartverscheurend bericht over het overlijden van de 28-jarige DJ.

Pournouri ontdekte Avicii toen die nog maar 18 jaar oud was, in 2008. Hun wegen scheidden in 2016. Pournouri postte een langere versie van zijn bericht op Facebook, maar benadrukte dat dat niet gedeeld mocht worden.

Volgens het bericht waren hun laatste woorden tegen elkaar"Ik hou van je". Pournouri beëindigt het bericht met een wens: "Ik hoop dat iedereen mag rouwen om Tim op zijn eigen manier en hem mag herinneren als een icoon."