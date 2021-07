Ex-man Britney Spears mengt zich: “We werden onder druk gezet om ons huwelijk te beëindigen”

CelebritiesOndanks het feit dat Britney Spears (39) slechts 55 uur officieel getrouwd was met haar jeugdliefde Jason Alexander (38), weerhoudt dat haar ex-man er niet van om voor haar op te komen. Alexander was eerder al een opvallende aanwezige bij de ‘Free Britney’-protesten in Los Angeles en stelt zich ook nu verdedigend op. Zo stelt hij dat hij en Britney eigenlijk helemaal niet wilden scheiden, maar dat dat hen werd opgedragen door vader Jamie en zijn team.

Snelle flashback: Britney en Jason trouwden én scheidden in januari 2004, na een typisch knotsgek weekend in Las Vegas. Hoewel de twee elkaar al jaren kenden, leken ze amper enkele uren later wakker te worden met een letterlijke én spreekwoordelijke kater en werd het huwelijk - na precies 55 uur - geannuleerd. “Het was gewoon gek, man”, zegt Jason in gesprek met Daily Mail. “We keken elkaar gewoon aan en zeiden: ‘Laten we iets wilds en geks doen. Laten we gaan trouwen, gewoon voor de lol.’”

In een gehuurde groene limousine trokken Spears en Alexander naar de zogenoemde ‘A Little White Wedding Chapel’, uiteraard bekend vanwege de voortdurende blitshuwelijken. Ze spraken hun geloften uit en ‘verzilverden’ vervolgens hun huwelijk op de achterbank van die gehuurde limo. Maar volgens Jason Alexander gingen er bij hem ook meteen “luide alarmbellen” af, omdat de familie van Britney geen genoegen nam met de bruiloft. Volgens hem werden hij en Britney zelfs meteen gedwongen om weer een punt te zetten achter het huwelijk.

Onder dwang’

“Mannen in zwarte kostuums kwamen naar binnen, samen met haar moeder en andere familieleden, en ze lieten ons onder dwang papierwerk ondertekenen om ons huwelijk te beëindigen”, zegt Jason daarover. “Wij wilden het huwelijk niet annuleren. Ze hebben tegen ons gelogen. Het ging altijd al over de controle van Britney en het beheersen van haar geld.”

Ook in de podcast ‘Toxic: The Britney Spears Story’ sprak Jason zich uit: “Ze vertelden me dat, als ik die nietigverklaring zou ondertekenen, ze mij en Britney onze relatie zouden laten voortzetten. En als we ons dan na zes maanden nog hetzelfde zouden voelen, dan zouden ze ons een echt huwelijk geven”, vertelde hij. “Ik had geen reden om anders te geloven, ik dacht dat dat de waarheid was. Ze lieten Britney en ik nog steeds telefonisch contact hebben, dus we spraken elke dag en ik geloofde het verhaal dat mij werd verteld.”

De realiteit zat echter anders in mekaar: Alexander zegt dat het telefoonnummer van Spears plots niet meer werkte. “Letterlijk van de ene dag op de andere, ik herinner me dat ik het nummer probeerde te bellen en enkel ‘Piep, piep, piep’ kon horen. Toen had ik zoiets van: ‘F*ck, ze hebben me! Klootzak! Zo, dat was het dan.”

Spears staat sinds haar mentale inzinking in 2008 zowel financieel als persoonlijk onder toezicht van haar vader Jamie, iets waar de zangeres nu vanaf wil. Hoewel de rechtbank in Los Angeles heeft besloten het toezicht voorlopig in handen van Jamie te laten, was haar ex-man het daar nooit mee eens. “Ze wil heel graag weer controle over haar eigen leven hebben. En dat verdient ze ook. Ze heeft lang genoeg opgesloten gezeten.”

