Ex-k3'tje Kristel Vebeke zingt niet meer: “Zelfs niet meer in de douche”

“Zingen was altijd mijn uitlaatklep, maar dat is niet meer”, aldus Kristel. “Ik denk dat ik een overdosis heb gehad. Het heeft zo lang voor druk gezorgd. Elke dag opnieuw was het opstaan en stressen: zit mijn stem goed? Ik ben blij dat ik dat niet meer heb.” Ondertussen liggen Kristel haar jaren als K3'tje al even achter zich, maar toch heeft ze nog steeds contact met Hanne en Marthe. “We hebben elkaar nooit volledig losgelaten. Ik ben ook naar de laatste show met Klaasje in Breda gaan kijken.” Hoewel Kristel graag Diede als opvolgster van Klaasje had gezien, hoopt ze vooral dat de meisjes zich goed voelen bij Julia.