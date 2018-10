Ex-K3'tje Kristel heeft amper nog contact met Karen en Josje TDS

Het is ondertussen al een hele tijd geleden dat de 'oude' K3 op zoek ging naar de 'nieuwe' K3. Kristel Verbeke, Josje Huisman en Karen Damen gingen elk hun eigen weg, en focusten zich op nieuwe projecten. Sindsdien is er nog amper van sprake van contact, geeft Kristel toe aan RTL Boulevard.

Bij RTL Boulevard blikt Kristel terug op haar periode bij K3. “Ik heb een ongeloofelijk mooie tijd gehad en we hebben het mooi kunnen afsluiten. Ik ben heel trots, maar ik ben ook heel blij dat ik het heb kunnen doorgeven”, zegt ze. “Het is een ander leven nu. Ik ben veel rustiger en heb meer tijd voor mezelf. Het is mooi geweest.”

Amper contact

Van vriendschappen die een leven meegaan blijkt evenwel geen sprake. Karen, Josje en Kristel waren dan wel onafscheidelijk als meidengroep, tegenwoordig is er veel minder contact. “Het is een tijdje geleden dat ik hen gezien heb. Maar we horen elkaar nog wel eens en appen soms”, aldus Kristel. “Ik weet dat Karen nu deelneemt aan een dansprogramma. Ik denk dus wel dat het goed gaat met iedereen.”

Ook met Josje is er nog amper contact. Kristel vertelt dat ze via de media moest vernemen dat Josje in verwachting is. “Ik zag onlangs een hele mooie foto van Josje met een hele mooie zwangere buik”, zegt ze. “Ik heb het gelezen dat ze zwanger was. Ik heb haar uiteraard van harte gefeliciteerd. Maar ik denk dat iedereen zijn eigen weg aan het uitgaan is.” Ze vergelijkt het met de ervaring van een eerste liefde. “Ik denk er nog wel veel aan, want het zit voor altijd in je hart. Maar het is niet dat we de deur bij elkaar platlopen. En ik denk ook dat we daar alle drie wel oké mee zijn.”