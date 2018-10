Ex-K3’tje Kathleen Aerts steekt een tandje bij in haar reisbureau in Zuid-Afrika: “Ik ben nu officieel met pensioen als zangeres” Geen tijd voor de jaarlijkse België-trip Redactie

31 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz ‘Een mens moet soms keuzes maken in het leven.’ Ex-K3-zangeres Kathleen Aerts (40) krijgt het werk voor haar reisbureau in Zuid-Afrika amper gedaan, en dus komt ze dit jaar niet naar België voor haar sinterklaasshows.

‘Ik heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven’, steekt Kathleen van wal. ‘Ons reisbureau Stieviewondertours is echt uit zijn voegen aan het barsten.’

Is het daarom dat je niet naar België komt om op te treden?

Ja. Ik zeg dit niet om op te scheppen, maar Stieviewondertours is op korte tijd heel erg uitgebreid. Ik ben perfectionistisch en wil dat zelf nog van heel dichtbij opvolgen. Dus ik heb met spijt in het hart alle aanvragen voor sintshows moeten weigeren. Een mens moet soms keuzes maken in het leven.

Is je zangcarrière nu definitief begraven?

Ik denk dat je mag zeggen dat ik nu officieel met pensioen ben wat zingen betreft. Het is geen geheim dat ik op dat vlak niet heel ambitieus meer was. Ik treed nog weleens op tijdens trouwfeesten en mijn micro staat nog altijd in de living, maar concerten in België of Nederland staan er niet meer gepland. Niet erg, mensen een fijne vakantie bezorgen geeft minstens evenveel voldoening. En het zal nog drukker worden met ons reisbureau.

Hoezo?

We willen Stieviewondertours nu ook goed gaan promoten op de Amerikaanse markt. Dus gaan ­Steven en ik in maart drie weken reisbeurzen afschuimen in de States. Mijn ventje heeft me beloofd dat we ook Graceland, het landgoed van Elvis Presley, gaan bezoeken. Hij was mijn grote held tijdens mijn kinderjaren. Pure nostalgie dus. Alleen jammer van dat ene knelpunt.

En dat is?

Het is de eerste keer dat ik mijn kinderen zó lang moet achterlaten. Dat zal echt met pijn in het hart zijn. Gelukkig heeft de papa van Steven zich al kandidaat gesteld om over te vliegen om op Jay en Lewis te passen.

Doordat je niet naar België komt rond Allerheiligen, kan je ook het graf van je vader niet bezoeken. Vind je dat niet erg?

Och, ik ben geen traditioneel iemand op dat vlak. Ik denk nog elke dag aan mijn papa, maar koester liever de fijne herinneringen. En ik heb mooie vooruitzichten: mijn broer en zijn vrouw verwachten een tweede kindje. In januari kom ik naar België, en zij komen ons in april in Zuid-Afrika bezoeken, als de baby twee maanden oud is.

Een gezellige familiereünie.

Dat ligt bij mij zeer gevoelig, heb ik gemerkt met mijn eerste neefje. Die mis ik soms zó erg, ik zou hem graag wat meer zien of horen. Ach, als we elkaar als familie nu zien, maken we ook écht tijd voor elkaar.

Je moeder woont bij jullie in Zuid-Afrika. Hoe stelt zij het?

Goed, alles in acht genomen. De jongdementie kunnen we natuurlijk niet tegenhouden. Ze gaat achteruit en vermagert de jongste tijd, ook al mag ze eten wat ze wil. Had ze dat nog geweten! (lacht) Nu de zomer hier voor de deur staat, fleurt ze weer helemaal op. Ze is heel gelukkig, heb ik het gevoel.

Je hebt haar nog langer bij je dan vaak het geval is met deze ziekte.

Ja, ze is recent 65 jaar geworden en dat hebben we gevierd, hoor. Mama heeft nu al vijftien jaar de ziekte. Terwijl mensen met jongdementie gemiddeld nog tien jaar te leven hebben. Ik ben heel dankbaar dat ze er nog is, op ’n menswaardige manier.

Iets anders: K3-componist Miguel Wiels heeft een boek uit en op de radio verklapte hij - al dan niet als grap - dat hij ooit iets gehad heeft met een K3’tje.

(verbaasd) Pardon? Da’s dan zeker niet met mij! (lacht) Zoveel jaar later zou ik dat wel eerlijk durven te zeggen. Met iemand van de tweede lichting kan niet, want toen was hij al met Free. Maar met wie dan wel?

Er blijven er nog twee over.

Als je logisch nadenkt… Weet je wat, pluis het uit en laat het me weten. Ik ben zelf heel benieuwd.

Volgend jaar zal K3 twee decennia bestaan en zullen Hanne, Klaasje en Marthe de jubileumshow ‘20 jaar K3’. Kom jij naar de première?

Is dat al twintig jaar? We worden echt oud, hé... Als Studio 100 mij uitnodigt, ben ik er graag bij, ja. En als ze ons nog eens samen op het podium willen, trek ik met plezier een K3-pakje aan, direct! Eenmalig hé. Het zou grappig zijn, zo drie generaties K3 op een rij. Maar ook wel een heel mooi moment.