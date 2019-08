Ex-K3'tje Kathleen Aerts is fan van opvolger Klaasje: “Je doet dat super” KD

03 augustus 2019

10u08 1 Showbizz Hanne, Marthe en Klaasje zijn ondertussen al bijna 4 jaar K3. Maar ooit waren het gewoon kleine meisjes die opkeken naar de oorspronkelijke zangeressen. Toen Klaasje op Instagram herinneringen ophaalde aan haar kindertijd kreeg ze van haar voorgangster Kathleen Aerts (41) een compliment. “Jij doet dat super”, lauwerde de blondine, die in 2009 afscheid nam als K3'tje.

Klaasje Meijer, de huidige blonde van K3, hield op Instagram een Q&A waarbij fans vragen mochten stellen. Toen iemand vroeg of de zangeres er als kind al van droomde om K3'tje worden, klonk er een volmondige ‘ja’. “Ik wilde altijd graag zingen, dansen en acteren. Als kind was ik fan van K3 en wilde ik altijd Kathleen zijn”, aldus Klaasje. Nu, vele jaren later, is haar droom werkelijkheid geworden en staat de Nederlandse op dezelfde plaats als Kathleen toen. De oorspronkelijke blonde van K3 merkte het berichtje op en plaatste op haar eigen Instagrampagina een hartverwarmend antwoord.

“Hey Klaasje, nu, vele jaren en rimpels later zou ik ook graag terug Klaasje Meijer zijn”, knipoogt de veertiger. In de hashtags van het bericht laat ze nog weten dat Klaasje het super doet als opvolgster en dat ze een ‘supermadam’ is. Daarnaast nodigt Kathleen Klaasje subtiel uit om eens op bezoek te komen naar Afrika, waar ze al even verblijft. Klaasje reageerde dolgelukkig op het berichtje. “Zo lief. Het is nog elke dag zo bijzonder om te mogen voortzetten wat jullie ooit hebben gecreëerd. Ik hoop dat de kindjes nu net zo genieten van de droomwereld.” Ook K3-collega Hanne reageerde op het bericht. Zij liet enkele smileys met hartjes in hun ogen achter op de pagina van Kathleen.