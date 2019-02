Ex-K3'tje Josje ontslaat haar eigen moeder: “Het ontslag is meteen in werking getreden” TDS

07 februari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Josje Huisman (32) heeft haar moeder ontslagen als zaakvoerder. Dat meldt TV Familie. “Het ontslag is meteen in werking getreden”, aldus financieel expert Thierry Debels.

Financieel expert Thierry Debels heeft uit openbare officiële papieren namelijk vernomen dat Josje nu de zaakvoerder is van haar eigen bedrijfje waarin ze haar professionele activiteiten onderbrengt. Dat lijkt nogal logisch, maar tot voor kort bekleedde Josjes mama die functie.

“Josje heeft plots een uitzonderlijke vergadering gehouden met haar moeder Joke”, weet expert Debels. “Tijdens die vergadering werd het ontslag van Josjes mama als zaakvoerder aangekondigd. Dat ontslag is bovendien metéén in werking getreden. Nochtans had Josje haar mama bij de oprichting van haar firma zélf aangesteld als zaakvoerder. Hoe dan ook, tot voor kort was Joke dus nauw betrokken bij de professionele activiteiten van haar bekende dochter. Maar dat is blijkbaar niet langer het geval.”

Josje en haar mama zijn niet bereikbaar voor commentaar.