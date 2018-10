Ex- K3'tje Josje is zorgeloos zwanger: "Maar een naam hebben we nog niet" Jan Ruysbergh

09 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Josje (32) telt de dagen af. Als alles naar wens verloopt, mogen het ex-K3’tje en haar vriend Clé over tweeënhalve maand hun eerste kind verwelkomen. In afwachting doet ze het kalm aan. "Ik voel me goed, laat mij nu maar genieten."

Tijdens en meteen na haar K3-periode was Josje Huisman niet van de rode lopers weg te slaan, maar sinds ze eind juli bekendmaakte dat ze zwanger is, zijn haar publieke optredens op één hand te tellen. Voor de opening van het nieuwe salon van BV-kapper ­Jochen Vanhoudt in Antwerpen vorige week maakte ze een uitzondering. Josje droeg een sobere trui en broek, en toch was ze weer het stralende middelpunt van de belangstelling. "Ik voél me ook heel goed", zegt Josje. "Van zwangerschapskwaaltjes heb ik weinig last. Clé en ik zijn nu aan het aftellen. De bevalling is voorzien in december, nog tweeënhalve maand te gaan dus."

Waarmee vul je je dagen op dit moment?

Ik geniet van mijn zwangerschap. (lacht) Het is mijn eerste keer, dus ik wil dit graag heel bewust beleven. Daarom heb ik ervoor gekozen om het kalmpjes aan te doen en me uit het publieke leven terug te trekken. Ik heb me ook voorgenomen om geen uitgebreide interviews te geven, voorlopig toch niet.

Geluk wil je toch uitschreeuwen?

Tuurlijk, maar ik vind het altijd leuker als ik kan praten over zaken die met mijn werk te maken hebben. Ik voel me er niet zo comfortabel bij dat mijn zwangerschap als een 'topic' wordt gezien. Er zijn elke dag honderden vrouwen die zwanger worden en daar is niet zoveel rond te doen.

Maar jij bent Josje natuurlijk.

Snap ik, maar die zwangerschap is gewoon een aspect van mijn leven. Het heeft niets te maken met mijn beroep.

Hoe zit het met je muziekproject?

Daar ben ik nog altijd mee bezig. En met andere dingen. Maar nu zijn mijn prioriteiten even gekanteld. Nu leef ik vooral naar de geboorte van ons eerste kindje toe.

Je bent ruim twee weken geleden weer tante geworden, want je zus is bevallen. Dat moet toch heel bijzonder zijn nu?

Mijn nieuwe neefje Seppe is een wolk van een baby. Maar je moet weten dat het al de zevende keer is dat ik tante ben, dus ik was het al gewend. (lacht)

Toch: zo’n baby’tje tegen je borst leggen als je zelf zwanger bent…

Ja, je hebt gelijk, het wás deze keer wel een beetje anders. Mijn zus Arjette staat iets dichter bij mij qua leeftijd en leefwereld. Het is ook haar eerste baby en onze zwangerschappen overlapten deels. Ik heb genoeg tijd gehad om haar te bezoeken, dus onze band is nog hechter geworden. En een kindje erbij in de familie, het blijft toch een ­speciale gebeurtenis.

Hebben jij en je vriend Clé al een naam voor jullie eerste kindje?

Euhm, neen... We denken er wel over na.

Er zijn op het internet genoeg lijstjes met jongens- en meisjesnamen te vinden.

De vraag is of we het geslacht al weten. (lachje) Nog even geduld dus.