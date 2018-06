Ex-K3-manager Niels William: "Ik zou kunnen rentenieren, maar ik ben ook Marc Coucke niet" Hij opent kunstgalerij in het Gentse Jan Ruysbergh

17 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Nadat hij K3 aan Studio 100 verkocht, zocht Niels William (43) in 2002 z’n heil in Zuid-Afrika. Maar de ex-zanger droomt van een wereldreis, en sluit een terugkeer naar Europa niet uit. Zeker niet nu hij in Sint-Martens-Latem een kunstgalerij heeft geopend. Eén ding wil Niels nooit meer, en da’s optreden. "Ik haat aandacht", zegt hij Dag Allemaal.

Van zanger over radiopresentator en K3-manager tot galeriehouder. William Vaesen, zoals Niels in het echte leven heet, is van vele markten thuis. Hij woont intussen al vele jaren in Zuid-Afrika, maar er lijkt verandering in zicht. Zeker nu hij vorige week The Boutique Gallery opende in Sint-Martens-Latem. "Met de Belgian Chamber of Commerce zetten we elk jaar in Kaapstad een evenement op poten om België te promoten", vertelt hij in Dag Allemaal. "Dat beperkte zich tot wafels, frieten en chocolade, tót ik besloot iets met kunst te doen. Ik ben altijd gecharmeerd geweest door toegankelijke kunst, zoals die gekleurde konijnen van de Belgische kunstenaar Sweetlove. Die expo werd erg gewaardeerd."

En zo kregen jij en je vrouw Ellen de smaak te pakken...

Inderdaad. We besloten in de buurt van Kaapstad een galerijtje te openen, en een jaar later een tweede. Met ook Afrikaanse kunst. Die is veel rijker dan die typische ebbenhouten maskers en ivoren beeldjes, hoor. Toen vroeg Erik Goens me om de set van ‘Die Huis’ wat aan te kleden. Een mooie kapstok om ook in België eens een tentoonstelling te organiseren. Toen bleek dat naast mijn vroegere stamrestaurant in Latem de gewezen galerij van kunstgoeroe Guy Pieters te huur stond, vielen de puzzelstukjes in elkaar.

Jullie hebben iemand in dienst om de galerij open te houden, maar jij en Ellen zullen eens om de zes weken naar België overvliegen. De definitieve terugkeer wenkt?

Goh, zeg nooit nooit. Ellen is 39, ik word 44. Ik hou al twintig jaar van Zuid-Afrika en die liefde zal niet overgaan. Maar ik heb er al eens drie jaar gewoond en intussen alweer zeven jaar, en soms heb ik het gevoel: ik wil nog andere dingen in de wereld zien.

Zelfs een prachtig landschap gaat op den duur vervelen?

Dat is het niet. Zuid-Afrika blijft ­geweldig en ik voel me daar thuis, zeker omdat ik omringd ben door ­Vlamingen. Kathleen (Aerts, ex-K3, ndvr) is één van mijn buurvrouwen. Ik zeg altijd: ik woon in Vlaanderen, maar in ’t stuk waar de zon het meest schijnt.

Maar je wilt nieuwe horizonten verkennen.

Ik droom ervan om samen met Ellen en de kinderen een wereldreis te maken. In Azië ben ik nog nooit geweest. En als je eens naar Barcelona of New York wilt, is Kaapstad niet de ideale uitvalsbasis. Ik zal altijd een groot deel van mijn leven in Zuid-Afrika doorbrengen, maar of ik er permanent blijf wonen, dat betwijfel ik. Wie weet verhuizen we naar het zuiden van Europa. Het hoeft dus niet België te zijn. Want als je 300 dagen zon per jaar gewend bent, is de aanpassing te groot, vrees ik.

Zien je kinderen een verhuis zitten?

Ze zijn zeker nog graag in Zuid-Afrika. Lowie is zestien. Jeff is in april zes geworden en Remi wordt vijf in juli. Ze gaan nog naar de kleuterschool en zijn beste maatjes met Jay en Lewis, de kinderen van Kathleen. Maar toen we Remi vroegen wat hij voor zijn verjaardag wilde, riep hij: ‘Naar België gaan!’ Die wens zullen we dus inwilligen.

Als jij en Ellen hier zijn, wie let er dan op hen in Zuid-Afrika?

Kathleen en haar man Steven, maar er is ook onze nanny, een vrouw uit ­Zimbabwe. Iedereen in onze buurt heeft een kinderoppas. Ze woont bij ons in, en is als een oma voor de ­kinderen. Ook al hebben ze in België nog vier toffe grootouders.

Jij verhuisde in 2002 al eens naar Zuid-Afrika, nadat je K3 verkocht had aan Studio 100.

Ja, mijn toenmalige partner Liesje en ik waren in juli ouders geworden van Lowie. Na een hectische periode hadden we er nood aan om even te relaxen.

Je kon gaan rentenieren met wat Gert je betaalde. Tweeënhalf miljoen euro wordt er gefluisterd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN