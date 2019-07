Ex-K3 Josje Huisman schrijft zwangerschap neer in nieuw boek TDS

05 juli 2019

16u29 0 Literatuur Ex-K3’tje Josje Huisman (33) heeft een nieuw boek geschreven. Het boek met de titel ‘Goed Bevallen?’ ligt vanaf 20 september in de winkel. Daarin bundelt ze alle weetjes en tips & tricks die ze als kersverse moeder heeft vergaard.

“Zwanger zijn is een overweldigende ervaring. Niet alleen stuiteren je hormonen alle kanten op, je krijgt ook veel nieuwe informatie op je bord”, leest de korte inhoud van het boek. “Veel moeders staan, zeker bij hun eerste baby, niet stil bij alle mogelijkheden die ze hebben. Maar Josje Huisman was zo nieuwsgierig dat ze 9 maanden op ontdekkingstocht ging. Zij sprak met allerlei zwangerschapsexperts en kwam terug met antwoorden op vragen als: welke cursussen kun je volgen om beter voorbereid te zijn op je bevalling? Thuisbevallen, is dat echt zo griezelig als men je doet geloven? Welke rituelen helpen je om sneller en fijner te herstellen in je eerste weken als moeder? Borstvoeding: help?! Aan de hand van vraagstukken uit haar eigen zwangerschap heeft Josje Huisman een luchtig en herkenbaar boek geschreven voor de geëmancipeerde moeder. Want pas als je ’t kent, kun je ’t kiezen!”

Na het einde van de meidengroep K3 bleef Josje niet bij de pakken neerzitten. De zangeres schreef eerder al het boek ‘Dresscode Josje’, een stijlgids waarin Josje naar eigen zeggen al haar “inspiratie, modefratsen en dresscodes” in een heeft gebundeld.