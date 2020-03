Ex-judoka Ingrid Berghmans vertelt in 'De Rotonde' over het verlies van haar grote liefde: “Hij vertrok met mijn hart” SDE

01 maart 2020

16u07

Ex-judoka Ingrid Berghmans (58) was zondagochtend te gast in 'De Rotonde' op Radio 2. Ze vertelde er openhartig over het verlies van haar eerste man, Marc Vallot, en over haar judocarrière.

Ze werd zes keer wereldkampioen, zeven keer Europees kampioen en werd acht maal uitgeroepen tot ‘Sportvrouw van het jaar’. De carrière van Ingrid Berghmans is op z’n minst gezegd rijk gevuld. Maar wanneer ze begin jaren negentig met verschillende blessures te maken krijgt, besluit ze van de ene dag op de andere te stoppen. Dat vertelt ze in het Radio 2-programma ‘De Rotonde’. “Van het moment dat ik uit de operatiekamer kwam, wist ik dat het een definitieve beslissing was. Mijn man liet mij beslissen, maar waarschuwde mij wel: ‘Ik wil niet dat je zoals zoveel sporters na 2 of 3 maanden terug wilt beginnen omdat je het zo mist’. Hij kon het echt niet vatten dat ik wou stoppen. Net omdat ik altijd zo gedreven was geweest. Hij gaf mij een maand om de knoop echt door te hakken. Maar ik wist het al, ik twijfelde niet.”

“Ik heb er achteraf ook nooit spijt van gehad”, vertelt ze. “Trouwens, van het moment dat ik beslist had om te stoppen, heb ik meteen aan Marc (haar man) gevraagd ‘wanneer hebben we nu kinnekes?’. Dat was meteen de volgende beslissing!”

Liefde van haar Leven

Zelf noemt Ingrid Marc de Liefde van haar Leven. Maar na 11 jaar liep het huwelijk op de klippen. En in volle huwelijkscrisis overleed Marc ook nog plots. “De kinderen en ik waren op vakantie toen we telefoon kregen, ik wist onmiddellijk dat er iets heel erg mis was,” herinnert ze zich. Een harde klap voor Ingrid. “Ik heb zelfs een maand in het ziekenhuis gelegen,” blikt ze terug. Maar de kampioene herpakte zich snel. Voor haar kinderen. “Het belangrijkste was: zo goed mogelijk zorgen voor de kinderen. Als jij in een hoek gaat zitten huilen, dat helpt niet,” analyseert ze nuchter.

Onuitgesproken

Maar het waren zware tijden. Vooral omdat er zoveel onuitgesproken bleef. De scheiding was nog vers. Wie weet had alles nog wel goed kunnen komen. “Doordat hij gestorven is, hebben we nooit een gesprek gehad.” De vele als-en zijn gebleven. Of zoals Ingrid het beschrijft: “hij is vertrokken met mijn hart”.

Na het overlijden van Marc focuste Ingrid zich volledig op haar kinderen en op het fitnesscentrum dat ze samen met Marc runde en nog steeds runt in Luik. Maar sinds enkele jaren heeft ze opnieuw een man toegelaten in haar hart. “Ja, ik ben terug gelukkig. Ik ben gelukkig omdat het goed gaat met mijn kinderen. En ik ben gelukkig omdat ik terug een relatie heb,” besluit de gewezen judoka.

Niet rijk

Van haar succesvolle judocarrière is Ingrid trouwens niet rijk geworden. “Als tennisser zou ik rijk geweest zijn, maar ik heb daar nooit bij stilgestaan. Judo, dat deed ik graag. Ik heb altijd een dak boven mijn hoofd gehad, en er zijn altijd mensen geweest die mij geholpen hebben zodat ik judo kon doen. Anders hadden we nooit zoveel tijd in de sport kunnen steken. Ik ben die mensen daar heel erg dankbaar voor. Ik heb het geluk gehad om hen te hebben. Dat moet je altijd hebben: een beetje geluk, in alles wat je doet.”

Ingrid heeft wel een paar grote sponsors gehad tijdens haar carrière: Nissan en Apollinaris. “Mijn manager toen bleek mijn contracten verkocht te hebben aan een bank om zijn schulden af te betalen. Wij hebben jarenlang samen met Jean-Marie (Dedecker, red.) geprocedeerd om het geld te recupereren, maar we hebben de zaak uiteindelijk verloren. ik was al mijn geld kwijt. Pech... Ik heb daar ook nooit veel ruchtbaarheid aan gegeven. Spijtig, maar ja. Ik had er financieel beter kunnen voorstaan, maar goed, ik ben er niet ongelukkig van geweest.”