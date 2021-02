Ex-judoka Gella Vandecaveye doet nu totaalrenovaties: “’s Morgens bestoft op de werf, ‘s avonds met hoge hakken op de vergadering”

“Vorig jaar was echt een aderlating", geeft Gella toe. “Ik heb natuurlijk niet getennist of gevoetbald, ik kan niet leven van mijn rente. En er moet wel brood op de plank komen." Toen het coronavirus in maart vorig jaar de wereld in z’n greep kreeg, zag ook de voormalige judoka haar activiteiten langzaamaan stilvallen. “Ik werk in de PR- en evenementensector, dus vorig jaar lag dat totaal op z'n gat. Mijn bedrijf heeft serieuze klappen gekregen." Maar in plaats van te panikeren, nam Gella rustig de tijd om na te denken over haar toekomst. “Iedereen heeft wel eens een slechte dag of een slechte week, toch? Wel, professioneel heb ik mij een slecht jaar veroorloofd. Geen druk, geen extra stress. Het grootste voordeel aan corona is dat het mensen heeft aangezet om creatief te zijn, om uit hun comfortzone te treden. Het heeft mensen verplicht om zich te heroriënteren en na te denken over hun businessmodel.” Zo ook Gella, nog steeds de enige Belgische vrouw met twee olympi­sche medailles. “Dat is niet evident. Wat wil ik? Wat kan ik? Wat doe ik graag? Maar op dat moment had ik net de renovaties aan mijn eigen huis afgerond: verbouwen, opfrissen, renoveren. Plots zag ik het licht: die renovaties waren erg plezant geweest, en ik ben een pietje-precies. Waarom zou ik dat niet doen om den brode?”