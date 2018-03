Ex-'Idool'-finalist Wouter klimt uit diep dal: "Ik dacht dat ik ging sterven" Redactie

23 maart 2018

06u01

Bron: Tv Familie 0 Showbizz In 2004 pakte VTM uit met de tweede editie van ‘Idool’. En net als in seizoen één, toen Peter Evrard won ten koste van Natalia, moest ook nu de publiekslieveling het onderspit delven. Niet de bij de meisjes zéér populaire Wouter De Clerck (34), maar de wat houterige Joeri ging met het platencontract lopen. Maar net als voor Natalia bleek ook deze keer de tweede plaats een ticket tot succes. Al ging het lang niet altijd goed, zo zegt Wouter deze week in weekblad Tv Familie.

Wouter, die met Laura D’heedene ook een lief overhield aan de talentenjacht, bracht kort na de finale de single ‘Walking in Memphis’ uit. ’t Werd een hit én er volgden nog enkele succesjes. Maar ineens stokte de machine en in 2007 ging bij Wouter het licht uit. Een burn-out luidde het verdict, maar de problemen bleken nóg dieper geworteld. Wouter belandde zelfs een tijdlang in de psychiatrie om tegen z’n demonen te vechten. Een strijd die hij won, want... Wouter is terug! In de paasvakantie speelt hij zelfs Alex de Leeuw in de musical ‘Madagascar’. "Ja, ik zit weer goed in m’n vel", zegt hij tegen Tv Familie. "’t Komt allemaal weer in een stroomversnelling en dat voelt bijzonder goed aan."

Doet het je dromen van de successen van weleer?

Goh, waarom niet? Alles kan terugkomen, hé. ’t Was een fantastische periode. Na ‘Idool 2004’ kon ik werkelijk overal gaan optreden. Ik kwam op radio en tv, kon een plaat opnemen... Maar hoe mooi ook, ineens had ik genoeg van dat showbizzgedoe. Het werd me allemaal te veel.

Was je, zonder het te merken, in een depressie beland?

’k Voelde me uitgeblust, dus ’t was eerder een burn-out. Ik kreeg ook een haat-liefdeverhouding met de muziekwereld. 

Hoe kwam dat?

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN