Ex-'Idool'finalist Wouter De Clerck maakt comeback SD

05 maart 2018

12u41

Bron: Eigen berichtgeving 1 Showbizz Goed nieuws voor zanger Wouter De Clerck (34), tweede finalist van 'Idool' 2004. Na een stormachtige solocarrière en een burn-out keert hij terug naar zijn eerste liefde: musical.

De Antwerpse zanger neemt deze paasvakantie de rol op van Alex de Leeuw in de musical 'Madagascar', in een productie van De Speling, in het Antwerpse Fakkeltheater.

In Madagascar zien we hoe Marty de Zebra, vertolkt door Dimi Tarentino, het leven in de Zoo van New York voor bekeken houdt en de vlucht neemt naar iets wat hij zich vaag herinnert als "zijn roots", namelijk de weidse vlakten van de Savanne. Zijn vrienden; Alex de Leeuw, Gloria het nijlpaard, Melman de giraf en de ondeugende pinguïns worden meegesleurd in zijn avontuur. Uiteindelijk belanden ze in het paradijselijke Madagascar waar Koning Julian de plak zwaait.

De Clerck werd tweede tijdens 'Idool' 2004, na Joeri Fransen. Het is dankzij deze zangwedstrijd dat Wouter een bekende naam werd in de Vlaamse showbizz. De hit 'Walking In Memphis', een cover van Marc Cohn, behaalde een mooie derde plaats in de Vlaamse hitlijsten. Hierna had Wouter nog enkele kleinere hits. In 2006 werd verdween hij echter uit beeld.

"Door Idool werd ik in enkele weken tijd van een doodgewone jongen een soort volksheld. De eerste twee jaren vlogen voorbij. Ik leefde in vijfde versnelling. Alles ging zo snel, dat ik veel te weinig tijd nam om stil te staan bij wat mij overkwam. Ik deed altijd braaf wat andere mensen mij vroegen en ik kreeg daar op de duur een heel wrang gevoel bij", vertelt de zanger aan Dag Allemaal in 2011.

"Ik had amper controle over mijn carrière. Toen ik jarenlang alles had gegeven en het resultaat uitbleef deed dat enorm veel pijn. Een serieuze depressie was niet veraf. Ik kreeg een enorme burn-out. Mijn mentale weerbaarheid was helemaal weg. Ik was een wrak. Ik kreeg zware paniekaanvallen en ik begon te hyperventileren. Ik voelde me zwak, ik was op. Ik begon ook enorm te vermageren was vel over been. Bovendien zag ik lijkbleek en in mijn hoofd was het een grote chaos. Door de angstaanvallen begon ik mij ook dingen in te beelden. Ik was in een stadium beland waarin ik het leven niet meer zelfstandig aankon. Ik ben toen naar een psychiater in het Universitaire Ziekenhuis van Antwerpen geweest en die liet me de dag daarna meteen opnemen in een ander ziekenhuis. Op een speciale afdeling waar mensen bekomen van traumatische ervaringen. Ik heb daar 4 maanden onafgebroken verbleven. Om tot rust te komen en te denken", vertelt hij.

Tegenwoordig is Wouter acteur bij Compagnie Schmaltz. "Een fijne hobby. Zingen doe ik enkel nog voor de fun en op kleine schaal, da’s het plezantste. Soms heb ik spijt dat ik m’n studie Theaterwetenschappen stopzette voor ‘Idool’, maar op dat moment was het de juiste keuze”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.