Ex-huishoudster Nadège zit in zak en as na onthullingen van Martien over haar liefdesleven: “Ik ben de Meilandjes zo beu als koude pap”

Muziek ‘Bohemian Rhapsody’ opnieuw op 1 in ‘1000 Klassie­kers’ van Radio 2

31 december Er zijn nog zekerheden in het leven: zelfs in dit uitzonderlijke jaar staat ‘Bohemian Rhapsody’ op nummer 1 in de ‘1000 Klassiekers’ van Radio 2. Het is al de tiende keer op rij dat het nummer van Queen die positie wegkaapt. Bij de Q-Top 1000 staat het nummer op 2; daar staat ‘Viva La Vida’ van Coldplay op de eerste plek.