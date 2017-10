Ex-gitarist Blink 182 richt onderzoekscentrum voor buitenaards leven op avh

Bron: Belga 0 Alex Vanhee Showbizz De Amerikaanse muzikant en voormalig gitarist van de poppunkband Blink 182 Tom DeLonge heeft een onderzoekscentrum voor buitenaards leven opgericht, "To the Stars Academy of Arts & Science". Daarin komen wetenschappers, luchtvaartingenieurs en mensen uit andere creatieve sectoren samen om de "grenzen van de wetenschap" af te tasten, schrijft DeLonge in een persbericht, meldt de website van muziekblad Rolling Stone vandaag.

"Wij zijn ervan overtuigd dat er ontdekkingen binnen ons bereik liggen die een revolutie zullen betekenen voor onze menselijke ervaring, maar dat kunnen we enkel bereiken als we onbeperkte steun geven aan baanbrekend onderzoek", gaat DeLonge, CEO van de instelling, verder.



Want de gitarist is van oordeel dat we al veel verder hadden kunnen staan, ware het niet dat de "overheersende ideologie en bureaucratische beknotting altijd al de publieke interesse in de grenzen van de wetenschap en het begrip van deze fenomenen hebben verstikt".



DeLonges interesse in buitenaards leven en de ruimte is niet nieuw. Zo schreef de man die in 2015 Blink 182 verliet eerder dit jaar nog een boek "Sekret Machines: Gods" en werkt hij aan een film "Stranger Times".



De crowdfundingcampagne voor dit project bracht tot nu toe al 200.000 dollar op, weet Rolling Stone.