(Ex-)’Familie’-cast verrast Sandrine André op 50ste verjaardag: “Ik stond meer aan jouw zijde, dan aan die van mijn echte vrouw”

Mr. Big uit 'Sex and the City' bestaat echt: "Ik merkte hem op zodra hij de kamer binnenkwam"

De befaamde bad guy Mr. Big uit ‘Sex and the City’ is gebaseerd op een echte persoon. De grote liefde van Carrie Bradshaw, gespeeld door Chris Noth (68), is namelijk geïnspireerd door de voormalige ‘Vogue’ en ‘GQ’-uitgever Ron Galotti.