Ex-'Familie'-acteur Timo Descamps keert terug uit Los Angeles KD

"Binnenkort verhuizen. Ik ga een groot deel van 2018 in Antwerpen doorbrengen. Ik neem afscheid van mijn Hollywood-stek met een selfie", schrijft Timo Descamps op zijn Instagrampagina.

Instagram Timo Descamps

Over een maand verlaat Timo zijn appartementje in Hollywood en keert terug Antwerpen. De gewezen 'Familie'- en 'Spring'-acteur verhuisde drie jaar geleden naar LA, waar hij een film- en televisiecarrière hoopte uit te kunnen bouwen. Intussen verdiende hij zijn geld met vertaalwerk voor Disney Channel, Ketnet en VTMKZOOM.

Timo werkte mee aan een paar low budget-producties, maar het grote werk zat er niet in. "In Amerika is er toch een heel andere manier van werken dan in Vlaanderen", vertelde Timo eerder. "Heel stresserend ook. Je moet hier veel harder knokken voor een rol."

Wat Timo's plannen in Vlaanderen zijn, is nog niet bekend.