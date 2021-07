Ex-echtgenoot Meghan Markle verwacht tweede kindje

Film Saïd Boumazoug­he schittert in derde seizoen ‘Mocro Maffia’: “De makers van de reeks hadden mij in ‘Patser’ gezien”

15:20 Geen zin in voetbal, maar wel in een Nederlandstalige topreeks over de onderwereld van Amsterdam? Zoek niet verder, want vanaf vandaag kan je op Streamz en Streamz+ kijken naar het derde seizoen van succesreeks ‘Mocro Maffia’. Mét de Belgische revelatie Saïd Boumazoughe in een van de hoofdrollen. “Wat ‘The Godfather’ betekende in de jaren zeventig voor de Italo-Amerikanen, doet ‘Mocro Maffia’ nu voor de Belgen en Nederlanders met een migratie-achtergrond.”