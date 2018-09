Ex-drummer van Clouseau Bob Savenberg: "Als ik was gebleven, had de groep het waarschijnlijk niet overleefd" Erik Segers

Bob Savenberg, die ook een hele tijd manager was van Natalia, is trots op zijn periode bij Clouseau vertelt hij in Dag Allemaal. Maar vaak hoort hij Koen en Kris niet. "Ik hoor ze heel af en toe, als ze iets nodig hebben uit het archief van ­Clouseau. (lacht)" De split kwam er door verschil in visie. "We zaten niet meer op dezelfde lijn", zegt hij. "Maar we zijn nog als vrienden uit elkaar kunnen gaan. Oké, er waren strubbelingen over centen, maar alles is netjes geregeld. Als ik bij Clouseau was gebleven, was het in ruzie geëindigd en had de groep het waarschijnlijk niet overleefd."

Nadien werd Savenberg artiestenmanager, maar de druk brak hem zuur op. "Ik dacht dat ik zou doodgaan. Op een avond in december ­begon ik te hyperventileren. Het was zo erg dat ik de slaap niet kon vatten. Blijkbaar nam ik te veel medicatie. Die had ik nochtans voorgeschreven gekregen door m’n vorige dokter. Ik moest ermee stoppen, zei mijn nieuwe dokter. Die vrouw heeft m’n leven gered. Ik nam van alles. Als een dokter me iets voorschrijft, neem ik dat. Ik ben al heel m’n leven een slechte slaper. Als ik als kind niet kon slapen, zei m’n moeder: ‘Hier jongen, neem een valium.’ M’n dokteres heeft me naar een slaapcoach gestuurd en die heeft me geleerd om zonder medicatie te slapen. Ik heb een hond gekocht, zodat ik elke dag om kwart voor zeven moet opstaan om ermee te gaan wandelen.