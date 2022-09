Ex-deelnemer Christophe haalt uit naar tv-makers ‘Blind Getrouwd’ : “Toxisch beeld dat Dziubi het ‘vrouwtje’ is”

TV Opvallende bekentenis in ‘De allerslim­ste mens’: Erik Van Looy is niet langer samen met topmodel Ingrid Parewijck

“We zijn niet meer samen.” Meer dan die vijf woorden kon of wilde Erik Van Looy (60) niet kwijt over de breuk met zijn vriendin Ingrid Parewijck in ‘De allerslimste mens’. Bijna een jaar geleden, op 18 oktober, gaf de quizmaster in ‘De slimste mens’ toe dat hij (opnieuw) samen was met het inmiddels 43-jarige topmodel. De (nieuwe) breuk was hét verrassende showbizznieuws in zowat de allerstrafste aflevering van dit seizoen. Bart Cannaerts was zoals de Mannschaft in het voetbal. Scoren in de laatste seconden en vervolgens winnen. Alweer.

29 september