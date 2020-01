Ex-’De Buurtpolitie’-actrice Nicoline Hummel gehackt: “Er is meer dan duizend euro van mijn rekening gehaald” WN

14 januari 2020

09u52

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Nicoline Hummel (39) is met een wrang gevoel aan het nieuwe jaar begonnen. De kredietkaart van de actrice werd namelijk gehackt. “Ik heb meteen de agenten gebeld die ik leerde kennen bij ‘De Buurtpolitie’”, zegt ze in Dag Allemaal.

“Toen ik de afschriften van mijn kredietkaart nakeek, zag ik dat er een pak geld was uitgegeven”, zegt Nicoline. “Meer dan duizend euro, en dat terwijl ik mijn creditcard in december niet eens had gebruikt!”

Wat heb je toen gedaan?

Ik heb meteen mijn kaart geblokkeerd. Ik vond namelijk dat er al genoeg was afgegaan. (lacht) Daarna nam ik contact op met enkele bevriende politieagenten die ik heb leren kennen dankzij mijn rol in ‘De Buurtpolitie’.

Welke raad hebben zij jou dan gegeven?

Aangifte doen bij de politie had volgens hen weinig zin, omdat er niks materieels gestolen is. Waarschijnlijk gaat het om oplichters uit één of ander Aziatisch land die de hele dag niks anders doen dan codes ingeven op hun computer. Vroeg of laat treffen ze dan wel eens raak.

Was die fraude al lang bezig?

Ook in november waren er al kleine bedragen van mijn rekening verdwenen - games in een online winkel, terwijl ik niet eens een gamer ben. Maar dat had ik niet gemerkt. Ze stalen een keer 21 euro, dan weer 65 euro ... Nooit echt grote bedragen, om je als slachtoffer niet te alarmeren. Maar op die manier kunnen ze wel veel geld binnenhalen.

Heb je intussen je centen al teruggezien?

Nee, de verzekering op mijn kredietkaart zal mij schadeloos stellen, maar dat is voorlopig nog niet gebeurd. In afwachting daarvan wil ik de mensen wel waarschuwen dat ze hun uitgaven elke maand goed moeten nakijken.

Wat een valse start van 2020 voor jou!

Ik hoop dat ik het slechtste van dit jaar nu al achter de rug heb. Daar zou ik heel blij mee zijn. (lacht)