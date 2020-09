Ex-collega’s helpen Studio Brussel uit de nood na coronabesmettingen en presenteren avondspits BDB

09 september 2020

16u51

Bron: VRT 0 Showbizz Nu het hele Studio Brussel-team in quarantaine zit, doet de radiozender beroep op enkele ex-collega’s. Zo zullen Siska Schoeters (38), Otto-Jan Ham (41), Linde Merckpoel (35), Tomas De Soete (44) en Vincent Byloo (38) de komende dagen afwisselend presenteren tijdens de avondspits. Fien Germijns (25) neemt het ochtendblok voor haar rekening.

Het volledige team van Studio Brussel zit sinds zondag uit voorzorg in quarantaine na enkele bevestigde coronabesmettingen, onder andere bij presentator Joris Brys (31). Alleen Michèle Cuvelier (28) en Fien Germijns bleven op post tijdens het ochtend- en avondblok, tot woensdag bekend raakte dat ook Cuvelier ziek is.

Om de zender uit de nood te helpen keren oudgedienden Siska Schoeters, Otto-Jan Ham, Linde Merckpoel, Tomas De Soete en Vincent Byloo tijdelijk terug naar de avondspits. De vijf presentatoren zullen deze en volgende week elk een of twee uitzendingen voor hun rekening nemen. Dat zullen ze doen vanuit de studio in Brussel, waardoor ze geen fysiek contact hebben met de collega’s in quarantaine. Fien Germijns blijft op post ‘s ochtends.

Wie hoor je wanneer?

- Donderdag 10 september: Tomas De Soete

- Vrijdag 11 september: Linde Merckpoel

- Maandag 14 september: Otto-Jan Ham

- Dinsdag 15 september: Vincent Byloo

- Woensdag 16 september: Tomas De Soete

- Donderdag 17 september: Linde Merckpoel

- Vrijdag 18 september: Siska Schoeters

Je hoort de vijf interim-presentatoren telkens van 16 tot 19 uur.

Lees ook:

Nog een coronabesmetting bij Studio Brussel? Ook ochtendstem Michèle Cuvelier ziek thuis

Studio Brussel in quarantaine na coronabesmettingen, bijna de hele week non-stop muziek