Ex-Beatles Ringo Starr en Paul McCartney nemen samen nummer op: “Eigenlijk staan alle Beatles er op” DBJ

14 september 2019

09u36 0 Muziek Op 25 oktober komt het twintigste studioalbum van ex-Beatle Ringo Starr (79) uit en daarop pakt hij uit met een stuntje. Samen met voormalig collega Paul McCartney (77) covert hij een nummer dat door John Lennon werd geschreven. Volgens Starr is zelf vierde Beatle George Harrison bij het project betrokken.

‘Grow Old With Me’ heet het nummer dat Starr en McCartney samen opnamen. Ringo is als zanger te horen op de cover, Paul McCartney speelt basgitaar en zingt de backing vocals. Ringo kwam op het idee voor de cover toen hij Jack Douglas tegen het lijf liep, Douglas is de man die het album ‘Double Fantasy’ van John Lennon en zijn vrouw Yoko Ono producete.

“Jack vroeg me of ik ooit de Bermuda tapes had gehoord, dat is de muziek die Lennon ten tijde van dat album schreef”, aldus Starr. “Ik hoorde het nummer en werd er meteen verliefd op. Ik heb mijn best gedaan om het zo goed mogelijk te zingen. Ik wilde ook absoluut dat Paul zijn bijdrage leverde. Op een bepaalde manier zijn dus zowel John, Paul als ik op het nummer te horen.”

Starr noemt het nummer geen publiciteitsstunt. “Dit is gewoon wat ik wilde”, zegt hij. Bovendien is er nog een extraatje aan het nummer, vertelt de voormalig drummer van The Beatles. “Als je goed luistert naar de gitaarpartij is er ook een stukje van ‘Here Comes The Sun’ te horen. Dat in beschouwing gelaten staan we er dus eigenlijk alle vier op.” George Harrison, de vierde Beatle, schreef dat Beatles-nummer in 1969.