Ex-babe Joyce Van Nimmen in zware depressie: "Ik kán niet meer..."

26 december 2018

06u00

Bron: TV Familie 0

Ken je Joyce Van Nimmen (35) nog? Ex-blonde vamp, ex-Playboymodel en de reisvriendin van Eva Pauwels in het knotsgekke realityprogramma ‘Ciao Bella’ in 2004. Joyce was verder ook te zien als seksbom in ‘Het Geslacht De Pauw’ en ze deed mee aan het survivalprogramma ‘Stanley’s Route’. Daarin trok ze heel wat aandacht naar zich toe toen ze de prettig gestoorde schrijver/stand-upcomedian Vitalski van ongewenste intimiteiten beschuldigde. Hij zou haar tijdens de opnames ‘s nachts meermaals ‘intiem betast’ hebben. Vitalski zelf ontkende met klem. ‘Ik wreef haar enkel warm omdat ze het koud had’, zei hij.

Ellendig

