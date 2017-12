Ex Ann Van Elsen gaat opnieuw trouwen Gunter Van Handenhoven op één knie voor Stephanie showbizz

11u20

Bron: Instagram 0 BELGA Anderlecht's manager Herman Van Holsbeeck and her wife Esmeralada and Anderlecht's team manager Gunther Van Handenhoven pictured during the fifth edition of the Gala evening 'Sport and Fashion evening', a charity gala for associations, organised by Carlo & Fils, at the Spiroudome in Charleroi with Miss Belgium candidates and players of Sporting Charleroi, Monday 20 November 2017. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR Showbizz Gunter Van Handenhoven (39) gaat opnieuw trouwen. Dat maakte zijn verloofde Stephanie Fransen bekend met een uitgelaten kiekje op Instagram.

"Blown away! Said yes! Thank you for everything!" Met die woorden maakt Stephanie Fransen haar verloving met Gunter Van Handenhoven wereldkundig.

#blownaway #isaidyes 💍❤️ @stephanie_heiremans Thank You For Everything#surprise ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@stephaniefransen) op 15 dec 2017 om 22:44 CET

In 2012 kwam er een eind aan het eerste huwelijk van Gunter met Ann Van Elsen. Zij kregen samen een dochtertje June. Enige tijd later vond hij nieuw liefdesgeluk bij Stephanie, een Antwerpse met Kroatische roots, met wie hij in 2015 een dochtertje Dea kreeg.

HappyBirthday#MyLittleRebel#CouldntBeMoreProud#WeLoveYou❤️🎈❤️ Een foto die is geplaatst door null (@stephaniefransen) op 11 okt 2017 om 19:44 CEST

Toeval of niet, het huwelijksaanzoek komt er net op het moment dat ook Ann Van Elsen al met één been in het huwelijksbootje staat. Zij trouwt op 22 december met haar partner Filip De Snoeck met wie ze samen een dochter Jackie-Lou heeft.

Frank Dejongh Het nieuw samengesteld gezin van Ann Van Elsen

Ann deelde deze week een foto van haar vrijgezellenfeest en leek verrukt om de rest van haar leven met één (...) 'bondgenoot' door te brengen.

Volledig verrast ❤️❤️❤️ #vrijgezellen Een foto die is geplaatst door null (@annvanelsen) op 10 dec 2017 om 13:44 CET