Ewoud en Tim uit ‘Vakantiehuis for Life’: “We willen eens tonen dat ‘janetten’ ook iets kunnen”

TV“Roger van DOBBIT TV heeft ons geholpen.” In het VTM-programma ‘Vakantiehuis For Life' zijn Ewoud (39) en Tim (37) een van de meest opvallende koppels. Omdat ze met hun deelname graag de vooroordelen over homo’s willen doorbreken, maar ook omdat ze tegelijk weinig kluservaring hebben. Een dubbelgesprek over hun avontuur en hun relatie. “Na zes maanden hebben we samen een huis gekocht.”