Evy Gruyaert ziet haar beste vriendin Babs bijna elke dag: “De kinderen spreken al over ‘onze mama’s’ en ‘onze papa’s’”

Showbizz“Later willen we samen in het rusthuis zitten, en de muur tussen onze kamers kloppen we eruit. Gezellig!” ‘Stukken Van Mensen’-presentatrice Evy Gruyaert (41) en haar hartsvriendin Babs Dereu (39) zien hun verre toekomst al helemaal voor zich. En dat terwijl ze elkaar nog niet eens zo lang kennen.