Evy Gruyaert vond balans tussen werk en gezin: "Yoga heeft me geleerd te focussen op één taak tegelijk" Veerle Van De Wal | TDS

06u00

Bron: Story 0 Dieter Bacquaert Showbizz Evy Gruyaert (38) is een bezige bij. Tussen haar televisiewerk en de zorg voor haar twee kinderen door, vond ze nog de tijd om een yoga- en sportlijn én een app voor yoga-oefeningen te lanceren. Dat vertelt ze deze week in 'Story'.

Met haar werk en de zorg voor een gezin met twee kinderen heeft Evy Gruyaert haar handen meer dan vol. Even ontsnappen aan de alledaagse drukte is soms echt wel aan de orde. Voor Evy is yoga de ideale manier om te ontstressen. ‘Ik heb de neiging om veel te piekeren en yoga kan me tot rust brengen. Het helpt me relativeren en loslaten, zodat ik kan focussen op één ding. Want ik heb gemerkt dat alles tegelijk willen doen, eigenlijk niet productief is. Tijdens mijn opleiding tot yogacoach heb ik ook verschillende meditatie- en ademhalingstechnieken geleerd. Die gebruik ik dagelijks: voor een bedrijfspresentatie, maar ook in de file, of op het toilet’, lacht Evy.

Mama’s hebben veel aan hun hoofd. Maar jij vindt toch rust?

Als moeder wil ik inderdaad constant alles onder controle houden. Maar ik heb geleerd om elke dag een pauze in te lassen. Vroeger probeerde ik nog mails te beantwoorden nadat ik de kinderen van school had gehaald, maar dat heb ik afgeleerd. Ze krijgen nu mijn volle aandacht tot ze in bed liggen. Dat betekent dat ik daarna nog moet werken en dat steekt soms tegen, maar ik merk toch dat zowel Helena en Alec als ikzelf er deugd van hebben. De kinderen eten geven, in bad steken en in bed leggen is tegelijk inspanning en ontspanning. Oké, af en toe huilt er eentje en vloek ik. Maar meestal geniet ik ervan om hen samen in bad te zien spelen.

Krijg je veel hulp van je partner Frederik?

Hij werkt bij ING in Brussel en moet vaak ‘s avonds klanten bezoeken. Dan komt hij laat thuis en is het puzzelen om alles georganiseerd te krijgen, maar dat is in veel gezinnen zo. We werken allebei voltijds en hebben samen gekozen voor kinderen, dus proberen we de taken ook te verdelen. We hebben bijvoorbeeld een beurtrol om Helena en Alec van school te halen.

Schakelen jullie ook externe hulp in?

Nee, we hebben alleen een poetsvrouw. Soms vangen de grootouders de kinderen op, maar dat is niet evident want ze wonen niet in de buurt. We hebben wel een uitstekende onthaalmoeder, die voor een tweede thuis zorgt voor Helena en Alec. De kinderen komen trouwens ook goed overeen.

Nooit op een roze wolk

Vele ouders vinden het lastig om consequent te zijn in de opvoeding.

Dat is inderdaad niet makkelijk. Als de kinderen huilen, wil ik ze troosten. Oók als ze net het bloed vanonder mijn nagels hebben gehaald. (lacht) Alec loopt naar zijn papa als iets bij mij niet lukt en omgekeerd. Daarom is het belangrijk om als koppel op één lijn te zitten. Er bestaan al veel boeken over opvoeding, maar geen pasklare handleiding. Ik volg gewoon mijn buikgevoel. Onze kinderen moeten bepaalde grenzen respecteren, maar ze moeten wel zichzelf kunnen zijn en voor zichzelf durven opkomen. Ja, opvoeden is een hele uitdaging!

Welke impact hadden de kinderen op jullie relatie?

De komst van ons eerste kind vond ik heel ingrijpend. Op mijn tweeëndertigste had ik een bepaalde manier van leven opgebouwd en plots stond dat in het teken van ons kind, dat vond ik best lastig. Ik heb nooit op een roze wolk gezeten. Met de komst van Helena wisten we waaraan we begonnen, en toch had ik het onderschat. Eén kind was nog makkelijk, nu moeten we nog een versnelling hoger schakelen. Maar ik zou onze kinderen niet meer kunnen missen. Zodra ze wat ouder zijn, willen we wel weer verre reizen maken.

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie behalve ouders ook nog geliefden zijn?

We kunnen er echt naar uitkijken om eens samen te zijn zonder de kinderen. Dan genieten we van kleine dingen, zoals samen naar Netflix kijken, dicht tegen elkaar aan. We zijn grote knuffelaars. We bellen en sms’en ook vaak en af en toe lassen we een date in of gaan we een weekendje weg. ’t Is heerlijk om eens rustig wakker te worden. We sporten ook vaak samen, wanneer de kinderen in bed liggen.

Is jullie gezin met twee kinderen compleet?

Er komt geen derde kind meer, ik ben blij met ons gezin. Nu is het nog haalbaar. We hebben maar twee armen hé. Onze auto zou te klein zijn en we zouden een extra kamer nodig hebben.

Zijn jullie klaar voor de volgende stap: trouwen?

Ik zou graag willen trouwen, ja, maar we wilden eerst focussen op ons gezin. Frederik heeft me nog niet gevraagd, ik wacht op zijn aanzoek. Op dat vlak ben ik traditioneel. (lacht)

Puur natuur

Privé ben je gelukkig. Heb je ook professioneel je draai gevonden?

Ja, televisie maken is een droomjob. Ik kan er echt mijn ei in kwijt. Bij de VRT kon ik alleen nog maar omroepen en da’s de reden waarom ik er destijds ben weggegaan, in de beste verstandhouding. Bij VIER kreeg ik de kans om eigen programma’s te maken en dat doe ik heel graag. Dat de programma’s minder kijkers hebben, trek ik me niet aan. Qua waardering doet VIER het trouwens steeds beter. Dit voorjaar ben ik te zien in de derde reeks van Stukken van Mensen, en ik presenteer ook het nieuwe programma Leeuwenkuil, waarin jonge ondernemers investeerders moeten overtuigen om mee hun droom te helpen realiseren.

Je bent zelf ook ondernemend. Na je juwelencollectie heb je nu ook een eigen yoga- en sportlijn bij ZEB. Heb je alles zelf ontworpen?

Ja, als ik iets doe, wil ik meer zijn dan het gezicht alleen. Via Start to run kwam ik in contact met vele sportmerken maar vaak was de kledij niet comfortabel genoeg. ZEB geeft me de vrijheid om zelf de vorm, type, kleur en stijl van een outfit te bepalen. De quotes op mijn T-shirts verwijzen echt naar mijn persoonlijkheid: ‘Muscles & Mascara’, ‘Beast’, ‘Forget everything and run’… Speels én sexy. Maar het moest vooral goed blijven zitten tijdens het sporten, dat heb ik grondig getest. Er is wel een team dat me helpt met de juiste stoffen, want die technische kennis heb ik niet.

Heb je het gevoel dat je jezelf meer moet bewijzen naarmate je ouder wordt?

Ik ben al zestien jaar actief in de media en makkelijk is het nooit geweest. Je moet blijven tonen wat je in je mars hebt en met het ouder worden wordt dat moeilijker. En er is toch een verschil tussen vrouwen en mannen. Wij worden sneller afgeschreven in de media. Jonge talenten als Laura Tesoro en Ella Leyers moeten zeker kansen krijgen, maar ik begrijp niet waarom rijpere vrouwen opzij geschoven worden.

Ben je veel met je uiterlijk bezig?

Ik heb me nooit een megababe gevoeld. Ik heb nooit in mannenbladen mijn lichaam in de kijker gezet. Maar ik verzorg me wel. Ik smeer ’s ochtends en ’s avonds. Ik heb lachrimpels en mijn buik is niet meer zo strak, maar ik klaag niet want ik ben gezond. Ik heb een goed metabolisme waardoor ik niet hoef te diëten. Maar ik behandel mezelf niet als een vuilbak. Ik eet liever een salade dan een belegd broodje. Af en toe zondigen mag natuurlijk wel. Wij gaan ook weleens naar het frituur of eten een zak chips voor tv. Als ik iets aan mezelf zou willen veranderen, dan is het mijn bleke huid. Met een ‘koffie met melk’-kleurtje zie je er toch net iets beter uit.

Schrikt de kaap van veertig je af?

Het zal toch vreemder zijn dan mijn dertigste verjaardag. Toen voelde ik me nog heel jong, maar veertig begint al te tellen hé. Het is toch een moment om stil te staan bij waar je staat in het leven en wat je nog wil doen. Maar ik maak me nog niet te veel zorgen. Veertig is toch het nieuwe dertig, niet? (lacht)