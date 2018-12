Evy Gruyaert toont haar gezin voor het eerst: “Tijdens een migraineaanval voel ik me schuldig tegenover hen” CD

24 december 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Eind januari presenteert Evy Gruyaert (39) op VIER een nieuwe reeks van ‘Stukken van Mensen’. Het is maar een van haar vele projecten, maar als chronische migrainepatiënt is haar volle agenda soms een echte gesel. Voor haar partner Frederik en hun kinderen Alec (6) en Helena (2) is het evenmin prettig. “Tijdens zo’n aanval kan ik me echt niet bezighouden met mijn gezin.”

Ze is iemand die zichzelf maar moeilijk kan intomen, zegt ze, maar onlangs besloot Evy Gruyaert toch naar haar lichaam te luisteren. Na een half jaar stopte ze met pijn in het hart met haar webshop. De combinatie met al haar andere projecten en radio- en televisiewerk dreigde haar boven het hoofd te groeien. Vanaf 12 januari is Evy op zaterdagvoormiddag tussen 10u en 12u te horen op radiozender Nostalgie, en vanaf eind januari presenteert ze op VIER ook een nieuwe reeks van ‘Stukken van Mensen’. “Ik had geen zin om helemaal uitgeblust te raken”, zegt ze. “Mijn agenda zat bomvol, er was niets ruimte meer voor onverwachte dingen. En mijn kinderen Alec en Helena verdienen natuurlijk ook aandacht. Met als gevolg dat ik soms tot twee uur ’s nachts mails zat te beantwoorden. Dat was echt niet vol te houden.” Daar komt nog bij dat Evy alsmaar meer geplaagd wordt door migraine-aanvallen. “Het zou al te gek zijn dat ik als madam ‘Start2Run’ en madam ‘Yoga met Evy’ niet goed voor mezelf zou zorgen.”

De frequentie van je migraine-aanvallen gaf aan dat je te veel hooi op je vork nam?

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN