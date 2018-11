Evy Gruyaert stopt met haar webshop: "15 migraineaanvallen per maand" Jacob De Bruyne

24 november 2018

00u00 1 Showbizz Evy Gruyaert (39) stopt met haar webshop LesElles. "Ik heb vijftien migraineaanvallen per maand, ik kan niet meer", zegt ze. "Ondernemen én een job in de media, het is te veel voor mij."

In april van dit jaar startte Evy Gruyaert een nieuw project. Op de webshop LesElles verkocht ze alles waar ze zelf verliefd op werd en graag in huis wilde hebben. Dat ging van meubilair tot interieurdecoratie, maar ook cosmetica en bedlinnen.

Nu, een goed half jaar later, stapt Evy er dus uit. "Een dag heeft maar 24 uur, en op een bepaald moment moet je kiezen", zegt de presentatrice. "Er zit een aantal nieuwe projecten in de media aan te komen - waar ik nog niets over mag zeggen - en dan is er uiteraard ook nog mijn gezin (Gruyaert heeft met haar vriend twee kinderen Alec (6) en Helena (2,5), red.). 'Kill your darlings', zeggen ze dan in het Engels..."

Toch heeft de presentatrice niet het gevoel dat ze het werk met de webshop heeft onderschat. "Je kan het een beetje vergelijken met het krijgen van je eerste kind. Je wéét dat het veel werk gaat zijn en je wil het ook goed doen, maar natuurlijk ben je er nooit helemaal op voorbereid. Ik liet er op den duur mijn slaap voor. Werken tot 1 of 2 uur 's nachts was niet uitzonderlijk."

Op zoek naar remedie

"En een onregelmatig levensritme is zowat het ergste wat een migrainepatiënt kan overkomen", zegt Evy, die al jaren last heeft van de aandoening. "Daar komt nog eens bij dat een vrouw rond haar veertigste in de zwaarste periode zit qua aanvallen. Ik word er volgend jaar veertig en bij mij is dat effectief zo. Momenteel heb ik tot 15 aanvallen per maand, dat is behoorlijk heftig. Ik ben samen met mijn neuroloog aan het UZ Gent naar oplossingen aan het zoeken."

Een leven als ondernemer is er dus te veel aan. "Ik heb gekozen met mijn hart en dat ligt nog steeds in de media", vertelt ze. "Dat, in combinatie met mijn yogaproject. Ik ben op dit moment dan ook met niets meer verbonden met LesElles. Ik laat alles over aan mijn zakenpartner. Als ik het niet allemaal zelf kan opvolgen, dan kan ik ook niet de verantwoordelijkheid dragen, vind ik."