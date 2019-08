Evy Gruyaert schrijft boek over omgaan met migraines TK

09 augustus 2019

Bron: NB 2 Showbizz Ze weet als geen ander hoe zwaar het leven met migraines kan zijn, dus is presentatrice Evy Gruyaert de geknipte persoon om een boek te schrijven over het onderwerp. In ‘Kop Op, Leven Met Migraine’ wil ze anderen helpen om te leren omgaan met de ziekte.

Samen met neuroloog Koen Paemeleire en psychiater-psychotherapeut Dirk Van den Abbeele gaat Evy in haar boek op zoek naar oorzaken, triggers en (preventieve) behandelingen voor migraines. Vorig jaar vertelde ze op Radio 1 hoe zwaar zo'n aanval voor haar kan zijn: “Het verlamt je helemaal en wanneer ik een aanval krijg, kan ik zelfs de ‘l’ en de ‘r’ niet meer uitspreken. Het is veel meer dan hoofdpijn.” Ze vertelde ook dat ze soms 20 dagen per maand last heeft van de aandoening. “Het is een combinatie van extreme hoofdpijn en misselijkheid en één nacht heb ik twee uur aan de wc gezeten. Het werd erger en erger en de medicatie hielp niet. Uiteindelijk ben ik dan toch in de zetel geraakt, maar ik kon zelfs mijn oogleden niet openen of pink opheffen van de pijn. Ik kon zelfs niet wenen, zo pijnlijk was het.”

Migraines waren ook de reden dat ze stopte met haar webshop. “Ik heb vijftien migraineaanvallen per maand, ik kan niet meer”, vertelde ze in november vorig jaar. “Ondernemen én een job in de media, het is te veel voor mij. Ik liet er op den duur mijn slaap voor. Werken tot 1 of 2 uur ’s nachts was niet uitzonderlijk, en een onregelmatig levensritme is zowat het ergste wat een migrainepatiënt kan overkomen. Daar komt nog eens bij dat een vrouw rond haar veertigste in de zwaarste periode zit qua aanvallen, en dat is bij mij duidelijk zo”, aldus Gruyaert, die overmorgen 40 wordt.

‘Kop Op, Leven Met Migraine’ moet in oktober in de rekken liggen.