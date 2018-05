Evy Gruyaert over haar extreme migraine-aanvallen: "Wanneer ik een aanval krijg, kan ik zelfs niet deftig spreken" DBJ

23 mei 2018

12u19 0 Showbizz Evy Gruyaert (38) heeft al een lange staat van dienst als presentatrice, heeft twee kinderen en een succesvolle webshop. Kink in de kabel vormt een zware vorm van migraine waar ze regelmatig mee te maken krijgt.

"Het is echt geen pretje", getuigt Evy in een gesprek op Radio 1. "Het verlamt je helemaal en wanneer ik een aanval krijg, kan ik zelfs de 'l' en de 'r' niet meer uitspreken. Het is veel meer dan hoofdpijn." Vorige maand had Evy twintig dagen last van de aandoening, haar laatste aanval dateert van enkele dagen geleden. "Het is een combinatie extreme hoofdpijn en misselijkheid en die nacht heb ik twee uur aan de wc gezeten. Het werd erger en erger en de medicatie hielp niet. Uiteindelijk ben ik dan toch in de zetel geraakt, maar ik kon zelfs mijn oogleden niet openen of pink opheffen van de pijn. Ik kon zelfs niet wenen, zo pijnlijk was het."

De aandoening bepaalt volgens de presentatrice voor een deel je leven, maar ze is niet van plan er aan toe te geven. "Voor mensen die aan migraine lijden is op regelmatige wijze leven belangrijk. Zo weinig mogelijk prikkels en verandering, veel structuur kortom. Dat is bij mij absoluut niet het geval. "Net als veel andere migrainepatiënten voelt Evy zich ook vaak schuldig over haar aanvallen. "Het gebeurt dat ik familie of vrienden moet afbellen of dat ik weer twee dagen op bed lig en mijn wederhelft zich alleen moet ontfermen over de kinderen. Dan kan ik me heel schuldig voelen."

Menopauze

Op het werk kreeg Evy nog niet vaak last van de aanvallen. "Dat komt volgens mij door de adrenaline. Toch heb ik me een keer moeten neerleggen tijdens de opnames van 'Stukken van mensen'. Toen kreeg ik een aanval en heb ik me op een zetel gelegd van antiekdealer Paul De Grande. Op zo'n momenten voel ik me ontzettend schuldig." Volgens onderzoek ligt de piek van mensen migraine rond de veertig. "Het is een erfelijke aandoening en mijn moeder had het ook en bij haar is het ook geminderd vanaf die leeftijd", vertelt Evy. "Ik kijk dus wel al uit naar de menopauze", lacht ze.