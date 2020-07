Evy Gruyaert openhartig in podcast: “Ik laat mij binnenkort testen op autisme” Jill Casters

24 juli 2020

07u03

Evy Gruyaert (40) laat zich binnenkort testen op autismespectrumstoornis (ASS), een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen anders verloopt. Dat vertelt de tv- en radiopresentatrice in 'Techmag', de interviewreeks van blogster Magali De Reu, nadat die in het radioprogramma 'Toché' over haar eigen autisme sprak.

Hoe langer hoe meer vermoedt Evy Gruyaert dat ze een autismespectrumstoornis (ASS) heeft, de verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. Naar eigen zeggen heeft Gruyaert altijd al geweten dat ze anders was. In het Diagnosecentrum voor Autismespectrumstoornissen hoopt ze antwoorden te vinden.

“Kevin (De Geest, die met Evy ‘Joyride’ op Nostalgie presenteerde, red.) deelde ooit een mooie metafoor”, zegt Gruyaert. “In het leven zijn er twee soorten taarten. De eerste is de zogenoemde flan: die is heel beweeglijk. Maar dan bestaat er ook zoiets als de gelaagde taart, de categorie waartoe ik behoor. Elke laag - ieder aspect van het leven - wil ik volledig snappen en doorgronden. Altijd en overal. Vaak ben ik jaloers op de meegaandheid van de flan. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het beeld dat de samenleving schetst van mensen met ASS. Zij krijgen vaak de stempel ‘anders te zijn’. Maar waarom kunnen we niet verschillende soorten normaal hebben?”

Gruyaert vertelt ook dat het hoog tijd is om haar beperktere energieniveau te respecteren. “Eigenlijk heb ik meer energie dan anderen, maar ik moet héél bewust kiezen hoe ik die spendeer”, legt ze uit. “Kiezen is dus niet verliezen, maar ik moet voldoende kunnen ontprikkelen. Ik kon vroeger zo moeilijk nee zeggen en mijn grenzen afbakenen, en dat probeer ik nu anders te doen. Dat is ook één van de redenen waarom ik momenteel even stop met presenteren op de radio.”

Migraine

Het is in elk geval niet de eerste keer dat Gruyaert een taboe bespreekbaar wil maken. Als migrainepatiënte schreef ze samen met neuroloog Koen Paemeleire het boek ‘Kop op’, waarin ze mythes ontkracht over de aandoening die voor kloppende hoofdpijn zorgt. Volgens verschillende onderzoeken uit Australië en de Verenigde Staten zou er een verband bestaan tussen de zintuiglijke overgevoeligheid die ASS typeert enerzijds, en migraine-aanvallen anderzijds. “Migraine, angststoornissen en autisme hebben één gemeenschappelijke deler: de perceptie dat de patiënten geen aandoening hebben, maar gewoon zwak zijn. Als blijkt dat ik autisme heb, dan ga ik er ook voor ijveren om dat beeld om te keren”, aldus Gruyaert.

Het volledige gesprek is te bekijken op het YouTube-kanaal en de podcast van Techmag.

