Evy Gruyaert omarmt het leven, ondanks haar gezondheidsproblemen: “Ik heb lang gezwegen, uit schaamte”

Van een Romeinse munt over een kledingstuk van Eddy Wally tot een schilderij van Bram Bogaert: heel wat unieke objecten passeren opnieuw de revue in het nieuwe seizoen van ‘Stukken van Mensen’, dat ondertussen al toe is aan zijn zevende jaargang. “Niemand had destijds verwacht dat het programma zo lang zou lopen, maar het spreekt blijkbaar alle leeftijden aan”, vertelt presentatrice Evy Gruyaert in Story. “Ik ken zelfs kinderen van twaalf die fan zijn. Waaraan ligt dat succes? Ik denk de mix van het spelelement en kennis opdoen. Het is spannend om te volgen voor hoeveel geld een bepaald object wordt verkocht of niet. Zeker met de onderhandelingen die de verkopers moeten voeren met onze dealers. Soms win je, soms verlies je. Daarnaast leer je ook iets bij over interessante objecten en is er het gebekvecht tussen de experten onderling. Allemaal hebben ze een uitgesproken karakter en de drang om te winnen.”