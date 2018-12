Evy Gruyaert keert terug naar de radio en gaat aan de slag bij Nostalgie TK

Bron: NB 2 Showbizz Begin dit jaar - in de eerste week van 2018 - was Evy Gruyaert (39) even gastpresentator op Nostalgie. En dat smaakte duidelijk naar meer, want de presentatrice zal de komende jaren een vaste dj worden bij de radiozender.

Vanaf januari zal Gruyaert elke zaterdag tussen 10 en 12 uur een liveprogramma presenteren op Nostalgie. “Ik word volgende zomer 40 en dat voelt als een kaap waar ik omheen moet”, vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Het cliché luidt: het leven begint bij 40, maar ik vraag me af of dat wel zo is. Samen met de luisteraar wil ik uitzoeken wat 40 worden zoal inhoudt. Geen zwaarwichtig gedoe, maar fijne radio waar je met een glimlach van herkenning naar luistert.”

Terugkeer naar de kern

Het is niet de eerste radiojob voor Gruyaert; haar mediacarrière begon immers achter de microfoon. “Op een avond reed ik naar huis en op Radio Donna hoorde ik dat ze mensen zochten. Impulsief schreef ik een brief en hoewel er 600 kandidaten waren, kreeg ik een job. Eerst op de redactie, maar al spoedig mocht ik presenteren.” Later stapte ze over op televisiewerk, maar ze blijft radio haar ‘kern’ noemen. “Radio is een sneller medium, je werkt met een kleiner team en het is alleen jij en je microfoon.”