Evy Gruyaert keert even terug naar radio roots VIER-gezicht gaat na 6 jaar radiostilte opnieuw de ether in

Evy Gruyaert (38) zal het nieuwe jaar inzetten met een oude liefde. De tv-presentatrice zal van dinsdag 2 januari tot vrijdag 5 januari op muziekstation Nostalgie de rode loper uitrollen voor het jaar 2018.

Samen met haar beste vriend en programmadirecteur Kevin De Geest zal Gruyaert de avondspits (16-19 uur) van de eerste week van het jaar opvrolijken. “We gaan niet achterom kijken, maar ons vizier op de kansen van 2018 richten", aldus de 'Start 2 Yoga'-goeroe. "Wie ons een beetje kent, weet dat we dat met de nodige dosis humor en relativering gaan doen. En tussendoor draaien we uiteraard de allerbeste muziek. Is het nu al 2018? (lacht)”

Het is inmiddels 6 jaar geleden dat Gruyaert nog de radiogolven beroerde. Ze zette haar eerste stappen bij Radio Donna en presenteerde ook bij opvolger MNM. Nu keert ze voor even terug naar het medium. “De liefde voor radio en muziek heeft mij nooit echt losgelaten”, zegt Evy. "Ik kijk hier zo hard naar uit."

©PHOTO NEWS Evy Gruyaert aan het betere radiowerk in 2008 tijdens de finale 'Office Bink' op Radio Donna.

In het voorjaar zal Gruyaert, die in 2013 de overstap maakte van de openbare omroep naar VIER, het nieuwe programma 'Leeuwenkuil' presenteren. Daarin krijgen mensen met een gouden idee of bedrijfsplan drie minuten om geld los te peuteren bij een jury van zakenmensen.