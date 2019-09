Evy Gruyaert in tranen in ‘Dancing With The Stars’: "Het is niet goed genoeg” DBJ

28 september 2019

Vanavond gaat de eerste liveshow van ‘Dancong With The Stars’ op antenne. Maar het harde werk voor de deelnemers eist zijn tol. Evy Gruyaert heeft een kleine inzinking in haar voorbereiding voor de tweede aflevering. Haar danspartner Frank is streng tijdens de repetities en de combinatie van werk-gezin-repeteren is zwaarder dan verwacht.