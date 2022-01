Evy Gruyaert en Sven Mary over hun therapie: "Veel mensen vonden dat ik geen recht had om me slecht te voelen"

Evy Gruyaert, presentatrice (42): “Als kind dacht ik dat iedereen zich zo voelde”

In de tweede aflevering van ‘Therapie’ ploft Evy Gruyaert zich in een therapiestoel. Ze staart de kijker recht in de ogen en zegt kordaat: “Ik ben Evy Gruyaert en ik ben in therapie geweest.” Op het eerste zicht lijkt ze erg zelfzeker, maar in haar ogen is een glimp van vertwijfeling te bespeuren. “Uiteraard was dat spannend,” beaamt de presentatrice ons. “Het was al een drempel om aan te kloppen bij de psycholoog, maar getuigen op tv was misschien nog een grotere drempel. Je stelt je namelijk erg kwetsbaar op tegenover een publiek dat jou juist kent als iemand vrolijk. Ik bén ook positief ingesteld, maar dat betekent niet dat ik elke dag met een roze tutu door een bloemenveld huppel.”