Evy Gruyaert deelt de drang naar perfectie met haar papa: "Hij was veeleisend, maar daardoor heb ik wel wat kunnen verwezenlijken"

15 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Een mentaal dipje gevolgd door een knieblessure: veel mensen zouden voor minder uit een intensieve wedstrijd als ‘Dancing with the Stars’ stappen. Niet Evy Gruyaert (40). Het is tekenend voor de manier waarop ze in het leven staat, en die drive heeft ze onder meer te danken aan haar papa Geert (64). “Toen ze nog op school zat, heb ik haar gepusht om goede punten te halen”, vertelt hij in het weekblad Story.

Wanneer je dit leest, zit het ‘Dancing with the Stars’-avontuur er al op voor Evy. Omdat ze te weinig stemmers op haar hand kreeg. In zo’n wedstrijd kan het in elke aflevering immers alle kanten uit. Maar één ding is zeker: aan Evy’s doorzettingsvermogen zal het niet gelegen hebben. De presentatrice moest de aflevering van 6 oktober aan zich voorbij laten gaan door een blessure – haar knie was uit de kom geschoten tijdens een training – maar daags nadien waagde ze zich al aan een eerste voorzichtige repetitie met danspartner Frank. “Ik voelde me wat schuldig tegenover de andere deelnemers, want door mijn vrijstelling werd de kans van de anderen kleiner. Maar het internationale reglement zegt dat elk danskoppel tot en met show 5 recht heeft op één wildcard als een kwetsuur deelnemen onmogelijk maakt.”

